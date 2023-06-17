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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يُتابع موقف تنفيذ مستشفى شفاء الأطفال بـ"سوهاج الجديدة "

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مستشفى شفاء الأطفال، بمدينة سوهاج الجديدة، بالإضافة إلى موقف أعمال المرافق بمنطقة 455 فدانا بالمدينة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة سوهاج الجديدة تشهد طفرة ملحوظة فى أعمال المرافق والخدمات، وهو ما انعكس على زيادة نسب شغل الوحدات بالمدينة، مشيرا إلى أن مشروع  مستشفى شفاء الأطفال الجاري إنشاؤه على مساحة ٥.٦ فدان بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، يمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية للمحافظة، والمحافظات المجاورة.

وأكد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه قام بالمرور على  مشروع إنشاء مستشفى شفاء الأطفال، الذى يعد مثالا واضحا لدور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تقديم خدمة طبية متميزة لسكان مدينة سوهاج الجديدة ومحافظة سوهاج، وكذا المحافظات المجاورة.

وأوضح رئيس جهاز المدينة  أن إجمالي تكلفة مشروع المستشفى يبلغ حوالي ٧١٢ مليون جنيه مقسمة إلى ٢٥٠ مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات و٤٦٢ مليون جنيه لأعمال الكهرباء والميكانيكا، حيث يعد المستشفى صرحاً طبياً متكاملاً ويتكون من بدروم +  أرضى +  ٦ أدوار متكررة وتبلغ نسبة الإنجاز ٩٢% حتى تاريخه.

وأضاف المهندس محمد عبدالله، أن المستشفى يحتوى على ( غرف عمليات  -  وحدات غسيل كلوى – وحدات المناظير – العناية المركزة - حضانات الأطفال – العلاج الكيميائي – غرف المرضى – استقبال – صالات طبية رياضية..).

وفي ذات السياق، أشار المهندس محمد عبد الله، إلى أنه تم إجراء جولة تفقدية بمنطقة  455  فدانا الواقعة بالحي الثامن وذلك بحضور مسئولي الجهاز والمشروعات، لافتاً إلى أن تكلفة البنية التحتية ( المرافق ) بالمنطقة حتى  تاريخه تقدر بنحو نصف مليار جنيه.

وقال رئيس جهاز سوهاج الجديدة، إن منطقة 455 فدانا مخططة كقطع أراضٍ متميزة بإجمالي 1035 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 400 : 600م2 للقطعة بالمجاورات ( 3 – 6 – 7 - 8 – 9 – 10 )، كما تشمل قطع أراضٍ استثمارية متنوعة ( عمراني متكامل -   تعليمي -   طبى -   تجارى  - ترفيهي -.. ) بمساحات تبدأ من 500م2 وتصل إلى 22 فدانا للقطعة بالمجاورات ( 1 – 2 – 4 – 5 )، حيث تم إنهاء أعمال شبكات ( المياه – الصرف الصحي - الطرق " فرمة " ) بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه، و بلغت أطوال شبكات الطرق 35 كم، وشبكات المياه 35 كم، وشبكات الصرف 30 كم، وتم إنهاء شبكة كهرباء المرحلة الأولى بقيمة إجمالية 112 مليون جنيه بأطوال كابلات 125كم وجارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المرحلة الثانية بقيمة إجمالية 130 مليون جنيه، وبلغت أطوال الكابلات 105 كم، وجارٍ تنفيذ مشروع الطبقة الرابطة الإسفلتية للمرحلة الأولى للمنطقة بقيمة إجمالية 37 مليون جنيه، حيث تم إنهاء تنفيذ طبقة الأساس ( التربة الزلطية) بنسبة إنجاز 85%.

وأضاف رئيس جهاز سوهاج الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ الطبقة الرابطة الإسفلتية بنسبة إنجاز 50% ، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ، وذلك تمهيداً لبدء   أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام ومسار الدراجات المزمع تنفيذه بالمنطقة.
 

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