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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"بحوث الصحراء": مصر تكافح التصحر من خلال استصلاح أراض جديدة

صدى البلد

قال الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن التصحر يعني وجود اضمحلال في قيمة ومساحات الأراضي المزروعة، وهو يصيب العالم أجمع، نتيجة للحروب والنشاط الجائر للإنسان على الأراضي الزراعية.


واسترسل “صفي الدين متولي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز: التغيرات المناخية تساهم بشكل كبير في حدوث التصحر، متابعا: “هناك أكثر من 275 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، خلال ديسمبر 2022، نتيجة التصحر”.


وأكمل: مصر تكافح التصحر من خلال استصلاح أراضي جديدة، منوها بأن الحكومة تسعى إلى السيطرة على التصحر من خلال زيادة المساحات المزروعة.

 

التصحر مركز بحوث الصحراء الأراضي المزروعة الصحراء خط الفقر

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