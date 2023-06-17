عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فى ذكرى وفاة إمام الدعاة..

عاوز أقعد مع ربنا شوية.. تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي

صدى البلد

يوافق اليوم، السبت السابع عشر من يونيو من كل عام، ذكرى وفاة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، والذي توفي في عام 1998م.

ولد الشيخ الشعراوي، في قرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمصر، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وفي عام 1922م التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري، وأظهر نبوغًا منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم، ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

تزوج محمد متولي الشعراوي وهو في الثانوية بناءً على رغبة والده الذي اختار له زوجته، ووافق الشيخ على اختياره، لينجب ثلاثة أولاد وبنتين، الأولاد: سامي وعبد الرحيم وأحمد، والبنتان فاطمة وصالحة، وكان الشيخ يرى أن أول عوامل نجاح الزواج هو الاختيار والقبول من الطرفين والمحبة بينهما.

اخر ايام الشيخ الشعراوي

روى الشيخ عبد الرحيم الشعراوي، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، تفاصيل آخر 18 يومًا في حياة الإمام.

وقال عبد الرحيم الشعراوي إن والده كان يكره المستشفيات والتواجد بها، وإنه قبل وفاته بحوالي 18 يومًا انفصل تمام عن العالم الخارجي، ورفض الطعام والشراب والدواء، وحتى الرد على الهاتف المحمول، واكتفى فقط بتواجد أبنائه وأحفاده من حوله.

وأضاف أنه قبل وفاة والده بيومين، طلب منه والده أن يجري تجهيزات الجنازة الخاصة به، وعندما رأى الشيخ الشعراوي الدموع في عين نجله قال له: «نعم؟.. من أولها؟.. قد المسئولية ولا مش قد المسئولية.. ربنا هيعينك إن شاء الله.. أنا عارف إن إنت اللي هتتحمل ومتتفاجئش وتبقى رابط الجأش"».

الساعات الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي 

وأكد أنه مع بدء الساعات الأولى لليوم الذي حدد الشعراوي أنه اليوم الذي سيقابل فيه ربه بدأ يقلق على والده، طلب في هذا اليوم تقليم أظافره وأن يستحم ويلبس ملابس جديدة تمامًا، وطلب من أولاده أن يتركوه بمفرده، قائلًا له: «عاوز أقعد مع ربنا شوية».

وبيّن تفاصيل لحظة وفاته، قائلًا: «بص والدي لفوق وقعد يقول أهلًا سيدي أحمد.. أهلا سيدي إبراهيم.. أهلًا السيدة زينب.. أهلًا والله أنا جايلكم.. أنا أستاهل كل ده؟.. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمدًا رسول الله، وطلع السر الإلهي».

هل يعرف الأب والأم بعد وفاتهما ذنوب ومعاصي أبنائهما؟.. شاهد رد الإفتاء

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يومًا من الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل ذنوب الخلوات سبب الانتكاسات وتأخر الزواج؟.. احذر من عواقبها

أسود من ذنوب الناس.. شيء من الجنة موجود على الأرض وسيعود إليها مرة أخرى

مناصبه
عين مدرسًا بمعهد طنطا الأزهري وعمل به، ثم نقل إلى معهد الإسكندرية، ثم معهد الزقازيق، وأعير للعمل بالسعودية سنة 1950م، وعمل مدرسًا بكلية الشريعة، بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وعين وكيلًا لمعهد طنطا الأزهري سنة 1960م، وعين مديرًا للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة 1961م، وعين مفتشًا للعلوم العربية بالأزهر الشريف 1962م، وعين مديرًا لمكتب الأمام الأكبر شيخ الأزهر حسن مأمون 1964م، وعين رئيسًا لبعثة الأزهر في الجزائر 1966م، وعين أستاذًا زائرًا بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الشريعة بمكة المكرمة 1970م، وعين رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز 1972م، وعين وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر بجمهورية مصر العربية 1976م، وعين عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية 1980م، واختير عضوًا بمجلس الشورى بجمهورية مصر العربية 1980م، وعرضت علية مشيخة الأزهر وكذا منصب في عدد من الدول الإسلامية لكنه رفض وقرر التفرغ للدعوة الإسلامية.

جوائزه
منح الإمام الشعراوي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لمناسبة بلوغه سن التقاعد في 15 أبريل 1976 قبل تعيينه وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر، ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1983 وعام 1988، ووسام في يوم الدعاة، وحصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعتي المنصورة والمنوفية، واختارته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عضوًا بالهيئة التأسيسية لمؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، الذي تنظمه الرابطة، وعهدت إليه بترشيح من يراهم من المحكمين في مختلف التخصصات الشرعية والعلمية، لتقويم الأبحاث الواردة إلى المؤتمر، وجعلته محافظة الدقهلية شخصية المهرجان الثقافي لعام 1989 والذي تعقده كل عام لتكريم أحد أبنائها البارزين، وأعلنت المحافظة عن مسابقة لنيل جوائز تقديرية وتشجيعية، عن حياته وأعماله ودوره في الدعوة الإسلامية محليًا، ودوليًا، ورصدت لها جوائز مالية ضخمة، واختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كشخصية العام الإسلامية في دورتها الأولى عام 1418 هجري الموافق 1998م.

أشهر آرائه
خواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات.

الساعات الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي اخر ايام الشيخ الشعراوي ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي ذكرى وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخ الشعراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل انخفض ثمن الأضاحي؟ مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

للموظفين ومحدودي الدخل.. تحرك رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

الشكل والتفاصيل.. موعد إصدار عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

شوية من حظ الأهلي| ماجي الحلواني توجّه رسالة إلى الخطيب.. وتكشف حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال

ترشيحاتنا

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف مدرسة غرب أوغندا

انفراجة في أسعار الدواجن.. الدولة تنجح في ضبط الأسواق رفقا بالمواطنين| تفاصيل

سيف برونزي عمره 3000 عام يثير فضول علماء الآثار

الثانوية العامة 2023 | نصائح ذهبية لتقفيل امتحان اللغة العربية غدا

هدوء في امتحان الأحياء للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. فيديو

قبل أدائه غدا| ننشر عدد الأسئلة وتوزيع درجات امتحان عربي الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير ضجة بهذه الإطلالة

موفقة.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في الكويت

9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء| لن تتخيل

سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ