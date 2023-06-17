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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المهندس أحمد عثمان يدلي بصوته في انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

المهندس احمد عثمان
المهندس احمد عثمان يدلي بصوته في انتخابات الغرفة التجارية

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، علي الإدلاء بصوته في الساعات الأولي لانتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

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وتفقد عثمان سير العملية الانتخابية والتي انتظمت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر الي الساعة الخامسة مساء اليوم، في نادي الشجرة بمحافظة الاسماعيلية، رافقه ايهاب زهدي امين الصندوق.

 


وخلال الجولة وجه المهندس احمد عثمان علي ضرورة تذليل اي عقبات وانهاء التجهيزات علي اكمل وجه.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ ابريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشح، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.

ويجري التصويت اليوم السبت ، حيث تفتح لجنتي التصويت بصندوقين، تحت إشراف قضائي.


وأعلن المهندس احمد عثمان، ان عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوت.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة، احمد سامي، جلال محمد الطاهر،حاتم ابراهيم، حسام الدين حسين، 
سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر احمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، 
محمد احمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود اسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.

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