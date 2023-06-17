إقبال ضعيف في الساعات الأولى من انتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد

انطلقت صباح اليوم انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، حيث شهدت لجان الانتخابات إقبالاً ضعيفا في الساعات الأولى من الناخبين التجار وأعضاء الغرفة على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تشهد اختيار مجالس إدارات الغرف كل 4 سنوات

وتم فتح باب التصويت لأعضاء الجمعية العمومية منذ الثامنة صباحاً لاختيار مجلس إدارتها الجديد في الدورة التي تمتد ما بين 2023 - 2027 وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وبدأت انتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد في تمام الثامنة صباحا وتنتهي حتى الثامنة مساء تحت إشراف لجان من وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم اختيار 5 أعضاء من إجمالي المرشحين لمجلس الإدارة والبالغ عددهم 9 مرشحين.

وكانت الغرفة التجارية قد أنهت بمحافظة الوادي الجديد، استعدادات انطلاق انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة الجديدة 2023 / 2027، حيث تضم المحافظة نحو 3 آلاف و175 ناخبا من التجار لهم حق التصويت في الانتخابات التي ستجرى غداً السبت في لجنتين اللجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالخارجة وتشمل ناخبي مركزي الخارجة وباريس، واللجنة الثانية بمكتب إدارة تموين الداخلة بمدينة موط بالداخلة وتشمل ناخبي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.