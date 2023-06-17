بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

تعد إجازة عيد الأضحى المبارك من بين الإجازات التي ينتظرها المواطنون لقضاء الوقت مع العائلة أو للسفر خاصة أنها تتصادف مع فصل الصيف وبالتالي يمكن الذهاب للمصيف والمحافظات الشاطئية.

عيد الأضحى المبارك



ويأتي عيد الأضحى 2023 فلكيا، يوم الأربعاء 28 يونيو والذي يوافق 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وبذلك يكون أول ايام عيد الأضحى المبارك 2023.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى



ويتسأل الكثير من المواطنين حول عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 وذلك استعدادا للسفر وقضاء الإجازة والتنزه.



ويحصل موظفو القطاع العام والخاص علي إجازة 5 أيام كاجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 حيث يمكن استغلال فترة الإجازة لقضاء العطلة الصيفية والتنزه .



موعد إجازة عيد الأضحى المبارك



وتقدم إجازة عيد الأضحى المبارك من وقفة عرفات والتي تتوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو حيث يبدأ شهر ذي الحجة 1444هـ فلكيًا يوم الإثنين 19 يونيو وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 27 من ذات الشهر ليكن عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو .

موعد وقفة عرفات



ويكون موعد وقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وهو يوم الوقفة ويكون إجازة بالنسبة للقطاع العام.

- وتتضمن إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 إجازة بمناسبة وقفة عرفات 2023



- كما يوافق فلكيا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام إجازة عيد الأضحى وهو أجازة رسمية



- فيما يكون يوم الخميس 29 يونيو 2023 يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023



- وفيما يخص يوم الجمعة 30 يونيو 2023 فهو ثالث أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023



- فيما يوافق يوم السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023



موعد صلاة عيد الأضحى المبارك



- يأتي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في القاهرة 5:21 صباحًا.

- وفى محافظة الجيزة يأتي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 5:22 صباحًا.



- وفى الاسكندرية يأتي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 5:24 صباحًا.

- كما سيكون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في سوهاج 5:28 صباحًا.

- وفى اسون يكون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 5:28 صباحًا.