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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل ساعات من امتحانات اللغة العربية| تنبيهات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة

تمام ورك ارشيفية
تمام ورك ارشيفية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات هامة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع التي من المقرر ان تنطلق غدا الأحد بمادة اللغة العربية. 

وجاءت تنبيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية كالتالى:

  • على جميع الطلاب الأخذ في الاعتبار أن كراسة الأسئلة لمادة اللغة العربية تحتوى على 55 سؤالا، منها 51 سؤالا اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية، ويتم أداء الامتحان في فترة زمنية واحدة مدتها 3 ساعات تبدأ من التاسعة صباحا.
  • سوف يتسلم الطالب ورقتى إجابة، ورقة إجابة البابل شيت لإجابة 51 سؤال اختيار من متعدد وورقة إجابة أسئلة مقالية وعددها 4 أسئلة.
  • يدون الطالب بياناته على كل ورقة من ورقتى الإجابة والتي سيتم تدبيسهما معا من خلال الملاحظ داخل اللجنة.
  • تناشد وزارة التربية والتعليم  بعدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول منعا لتأخير اجراءات التفتيش للطالب على باب لجنة الامتحانات.

تنطلق غدا الأحد الموافق 18 يونيو 2023 ، امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية .

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية ، غدا الأحد الموافق 18 يونيو 2023  الامتحان في مادة اللغة العربية .

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاص بطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023  غدا الأحد 18 يونيو 2023، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

امتحانات الثانوية العامة الثانوية التربية والتعليم

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