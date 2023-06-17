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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريح جريء .. 10 صور أثارت الجدل لـ طليقة وائل كفوري

وائل كفوري وطليقته
وائل كفوري وطليقته

تصدرت أنجيلا بشارة ؛ طليقة الفنان وائل كفوري التريند بعد ظهورها وقد فقدت كثيرا من وزنها.

 وتتميز  طليقة وائل كفوري، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد طليقة وائل كفوري في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.
 

في أول ظهور إعلامي لها حلت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري ضيفة مع الإعلامي علي ياسين عبر قناة"الجديد".

وقالت “ الزواج أسمى مؤسسة في الحياة والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما ولكن عندما يلغي واحد منهما الطرف الثاني عندها يبطل الزواج والشراكة”.

وأضافت “لست ضد فكرة المساكنة قبل الزواج شرط أن تكون بين فترة الخطوبة والزواج، وعشت هذه المرحلة مع وائل كفوري لمدة سنة”.


 

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