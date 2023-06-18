عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يجدد لـ ياسر إبراهيم وربيعة.. وهذا موقف حسين الشحات

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تجديد عقدي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة مع الأهلي.
 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليس معنى أن الأهلي بطل أفريقيا وبات قريبا من الدوري أن يكون هناك غفلة".

وأضاف: "الأهلي يسير بنظام احترافي، والأهلي جدد لياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وتم الاتفاق على تجديد عقد الثنائي" 
 

وتطرق ميدو للحديث عن حسين الشحات قائلا: "لديه عروضا في السعودية، وحسين طالب أن يكون في الفئة الأولى بين لاعبي الأهلي أي أن العقد تبلغ قيمته 15 مليون جنيه وأعتقد أن حسين الشحات يستحق ذلك، أنا معجب بالريمونتادا الذي قام بها حسين الشحات مع الأهلي، ولم يستسلم في وقت الانتقادات والضغوط".

ميدو ياسر ابراهيم رامي ربيعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 18-6-2023

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تدعم الجهد الإفريقي لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

ستائر إلكترونية تخفي لوحات السيارات.. الداخلية توضح حقيقة فيديو أثار الجدل

بكتلة الجسم.. حسام موافي يوضح مرحلة الإصابة بالسمنة

بيان عاجل من روسيا بشأن اتفاق الحبوب

لازم تكشف.. حسام موافي يحذر من تورم القدمين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

لو بتكسّر على طول| هذه الفيتامينات مقوية لـ «الأظافر».. خبيرة تغذية توضح

كيفية علاج احتقان الحلق فى الصيف

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ