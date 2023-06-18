الأهلي يجدد لـ ياسر إبراهيم وربيعة.. وهذا موقف حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تجديد عقدي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة مع الأهلي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليس معنى أن الأهلي بطل أفريقيا وبات قريبا من الدوري أن يكون هناك غفلة".

وأضاف: "الأهلي يسير بنظام احترافي، والأهلي جدد لياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وتم الاتفاق على تجديد عقد الثنائي"



وتطرق ميدو للحديث عن حسين الشحات قائلا: "لديه عروضا في السعودية، وحسين طالب أن يكون في الفئة الأولى بين لاعبي الأهلي أي أن العقد تبلغ قيمته 15 مليون جنيه وأعتقد أن حسين الشحات يستحق ذلك، أنا معجب بالريمونتادا الذي قام بها حسين الشحات مع الأهلي، ولم يستسلم في وقت الانتقادات والضغوط".