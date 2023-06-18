عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميلاد نورا.. تعرف على قصة اعتزالها

نورا
نورا

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.

تعد نورا الشقيقة الصغرى للفنانة بوسى واسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدرى وهى من مواليد القاهرة في 18 يونيو 1954، حاصلة على بكالوريوس التجارة، واتجهت للعمل الفني، لتصبح إحدى أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية.

بدأت نورا حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد"، ومسرحية "لوكاندة الفردوس"، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" مع سمير غانم وجورج سيدهم، وقدمت دور البطولة أمام هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، وفي عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة في فيلم "المحفظة معايا"، وفي عام 1980 كررا التجربة في فيلم "غاوي مشاكل".

بعد طلاقها.. بشرى تبدأ تصوير مسلسل الطبيبة الشرعية

مسلسل Black Mirror يتصدر نسب المشاهدة فى مصر بعد طرحه بساعات

وبرعت نورا فى تقديم العديد من الأدوار المميزة فى السينما ولعل من أبرزها "الكيف" و"العار" و"جري الوحوش" مع المخرج علي عبدالخالق والسيناريست محمود أبو زيد، وحققت نجاحًا كبيرًا في شخصية "روقا" بفيلم "العار".

تزوجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، ولكنهما انفصلا قبل أن يرحل حاتم الذى وجد جثمانه فى منزله بعد ثلاث أيام من موته وقررت نورا الزواج بعدها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وانفصلا فى عام 1998.

 

وقررت نورا اعتزال مجال التمثيل فى عام 1996، وقررت أن ترتدى الحجاب بعد تأثرها بقراءة القرآن الكريم.

ودخلت نورا فى خلاف حاد مع زوج شقيقتها نور الشريف وهو ما كشفت عنه فى حوار مع الإعلامي طارق حبيب، إن سبب خلافها الدائم مع زوج شقيقتها الفنان الراحل نور الشريف، هو عزوفها عن القراءة، لأن نور كان فنانًا يقدر القراءة ويعرف أهميتها، بينما تميل هي لمشاهدة الأفلام السينمائية، مشيرة إلى أن هذا سبب خلافا دائمًا بينهما، واصفة نفسها بالكسولة.

بينما قالت الفنانة بوسي في حوار "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن نورا "توءم روحها" وهي أهم شخص في حياتها، مضيفة أنها دخلت التمثيل قبل نورا، التي كانت متعلقة بها لذا اتجهت هي الأخرى للمجال نفسه.

وتعرضت نورا لحادث سرقة، واتهمت خادمتها بارتكاب الواقعة، وكشفت التحريات عن أن الخادمة وضعت لها مخدرًا في كوب عصير، وسرقت منها 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى جهاز "لاب توب" وهاتفي محمول.

Black Mirror السينما المصرية الفنان الراحل نور الشريف الفنان حاتم ذو الفقار الفنانة المعتزلة نورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

مفاجأة.. الأهلي يستقر على عودة نجمي الفريق

نزل عند الـ1900 جنيه لأول مرة|هزة جديدة تضرب الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

خناق ووجع دماغ | بوست مثير من خالد الغندور

جلسة في المغرب بتفاصيل مثيرة | صفقة تاريخية تطرق أبواب محمد صلاح

الصحة تكشف حقيقة اقتراب فيروس أشد فتكا من كورونا

موضوعات متعلقة

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

بطولة نضال الشافعي وبشرى.. الصور الأولى لمسلسل الطبيبة الشرعية

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

إيناس مكي تنتهي من تصوير مشاهدها فى الليلة الكبيرة.. صور

بعد وفاة والدته بـ 3 أشهر.. الموت يفجع الفنان محمد عز مجددًا

حفلات عيد الأضحي.. تغيير مكان حفل ماجد المهندس فى القاهرة

أنا روحت وطن أول.. محمد منير يشكر السعودية خلال حفله "مشواري"

الأخطاء التي ارتكبناها.. رسالة نارية من طليقة تامر عاشور

ترشيحاتنا

زراعة البرلمان تناقش اقتراح برغبة بشأن استيراد وبيع حبوب الغلة.. اليوم

طريقة سهلة تمنع سقوط ملابس الحج .. فيديو

قبل عيد الأضحى.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن الآن

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 18-6-2023

حسام موافي يقدم نصائح هامة لمرضى ضغط الدم

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ