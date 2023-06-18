بطلة وداعا جوليا: شاركت في الفيلم بعد الخضوع لتجربة أداء

كشفت الفنانة السودانية سيران رياك عن طريقة اختيارها للمشاركة في فيلم وداعا جوليا الذي شارك في الدورة المنقضية لمهرجان كان السينمائي.

وقالت لـ "صدى البلد: "خضعت لتجربة أداء، وشاهدني في البداية المخرج محمد كردفاني، من خلال فيديو على إنستجرام واختارني للتواجد في العمل ووجدني مناسبة للدور وبدأنا على الفور.

أعربت الفنانة سيران رياك عن سعادتها لما حدث معهم في مهرجان كان بعد عرض فيلم وداعا جوليا

وقالت لـ" صدى البلد: “تم استقبالنا بشكل رائع جدًا، وفخورون أننا وضعنا السودان على الخريطة السينمائية العالمية، وحصلنا على ردود فعل قوية جدا من كل الحاضرين”.



كشفت الفنانة سيران رياك بطلة فيلم وداعا جوليا الذي شارك في مهرجان كان السينمائي وحصل على جائزة الحرية في قسم نظرة ما عن تفاصيل تحضيرها لشخصيتها في العمل.

وقالت لـ صدى البلد :" كان هناك تحضيرات كثيرة للعمل مع المخرج محمد كردفاني، كما أنني عملت على الإمساك بكل تفاصيل شخصية الخادمة، وكنت أذهب للسوق يوميا لأقدم مشاعر صادقة.

يكتفي فيلم وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني بالتمثيل المشرف أو الإنجاز المُسبق الذي حققه بكونه أول فيلم سوداني يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي حيث ينافس الفيلم في قسم نظرة ما، بل نجح في اقتناص إشادات النقاد وخطف قلب الجمهور، فالنقاد في أهم المواقع العالمية مثل سكرين دايلي وهوليوود ريبورتز تغنوا بعبارات طويلة من الإشادة والمديح أما الجمهور فلم يستطع كبت مشاعره بالإعجاب بعد عرض الفيلم بعشر دقائق من التصفيق.