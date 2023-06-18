سهام صالح: أهلي جدة لم يفاوض الشناوي ويسعي لضم حارس أوروبي قوي

كشفت الإعلامية سهام صالح، حقيقة مفاوضات نادي أهلي جدة السعودي مع محمد الشناوي، حارس مرمى نادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت سهام صالح عبر برنامج الكلاسيكو: “تواصلنا مع مسئولي أهلي جدة ونؤكد أن النادي لم يرسل للشناوي أي عرض رسمي”.

وأضافت أن النادي يسعي للتعاقد مع حارس أوروبي قوي، مثل ميندي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر، تلقى عرضا في الساعات الأخيرة عن طريق أحد الوكلاء، من أجل الانضمام إلى نادي أهلي جدة السعودي؛ لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد صعود الفريق من الدرجة الثانية.