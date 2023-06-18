بديل حمدي فتحي .. الأهلي يستهدف ضم محمود حمادة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف محمود حمادة لاعب نادي فاركو من الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، في ظل مفاوضات الأهلي والزمالك مع اللاعب بعد تألقه هذا الموسم.

وقال “فاروق” عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : "الأهلي اقترب من التعاقد مع الدولي محمود حمادة لاعب وسط فريق فاركو خاصةً بعد اقتراب رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

وأكمل : هناك مفاوضات بين الأهلي وإدارة فاركو قد وصلت لمرحلة متقدمة للغاية في ظل العلاقة الجيدة التي تربط إدارة الناديين في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "إدارة الأهلي ترغب في حسم الصفقة مبكراً دون الانتظار لنهاية الموسم تحسباً للمزايدة من الزمالك والذي دخل في مفاوضات مع اللاعب في الفترة الأخيرة".