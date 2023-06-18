أزمة تجديد| الزمالك يفاوض محمد شريف.. الأهلي يتحفظ.. وعروض خليجية في الطريق

دخلت أزمة محمد شريف مهاجم النادي الأهلي منعطفًا جديدًا عقب تحفظ مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب على تجديد عقد اللاعب في قادم الأيام.

يأتي ذلك فى ظل تراجع مستوى أداء محمد شريف مهاجم النادي الأهلي وإعتماد السويسري مارسيل كولر على الثنائي بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا فى خط هجوم المارد الأحمر وتألقهما محليا وإفريقيا.

فيما يمتلك محمد شريف مهاجم النادي الأهلي العديد من العروض المحلية والخليجية حال عدم تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

صدى البلد يستعرض أزمة تجديد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ودخول نادي الزمالك على خط المفاوضات.

الأهلي يتحفظ على تجديد عقد محمد شريف

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير محمد شريف مهاجم النادي الأهلي وموقفه من التجديد للقلعة الحمراء .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : إدارة النادي الأهلي ترغب فى عدم تجديد عقد محمد شريف الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، فى حال استمر تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة .

وتابع: “لا يمانع الأهلى رحيل محمد شريف فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى حال وصل عرض قوى، خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع لأى فريق فى يناير 2024”.

الزمالك يفاوض محمد شريف

تلقى محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، عرضًا مغريًا من منافس فريقه نادى الزمالك، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفى الحالى.

لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى محمد شريف تلقى عرضًا من الزمالك بقيمة 17 مليون جنيه سنويًّا، إلا أن مهاجم الأهلي رفض فكرة اللعب بعد الخروج من أسوار التتش داخل الدورى المصرى.

وينتهي عقد محمد شريف مع النادي الأهلى بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ في شهر يناير المقبل.

نادي الزمالك فتح خطوط التفاوض من جديد مع محمد شريف لاعب النادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل بشكل رسمي وقدم عرضا خرافيا للحصول على خدمات اللاعب. نادي الزمالك قدم عرضا بقيمة 17 مليون جنيه في الموسم الواحد لـ محمد شريف لاعب النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن اللاعب قاب قوسين من الرحيل عن جدران النادي.

ويقود مسئول بارز مفاوضات الزمالك بقوة مع محمد شريف لاعب النادي الأهلي وذلك رغم رفض الأخير هذه الفكرة من قبل.

عروض خليجية لضم محمد شريف

يأمل محمد شريف في خوض تجربة جديدة خارج أسوار الأهلى بعدما فضل المدرب السويسري كولر زميله كهربا داخل تشكيل الشياطين الحمر لذا يبحث اللاعب عن احتراف خارج الدورى المصرى.

ويمتلك محمد شريف مهاجم النادى الأهلي عرضين من ناديين أحدهما بالسعودية وآخر من الإمارات، حيث يعمل حاليًّا مع إدارة الأهلي في دراسة الأمر.

كان محمد شريف قد أبدى اندهاشه الشديد منذ فترة سابقة من عدم الحديث معه حول تجديد تعاقده واستمرار تواجده مع الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية.