عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يقترب من ضم بديل حمدي فتحي.. حقيقة مفاوضات ناد سعودي مع الشناوي .. والزمالك يدرس التعاقد مع ميسي

اخبار الرياضة
اخبار الرياضة

نشر موقع صدي البلد الاخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عددا من الأخبار الهامة فى الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي :

 

الأهلي يتحفظ على تجديد عقد محمد شريف.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير "محمد شريف" مهاجم النادي الأهلي وموقفه من التجديد للقلعة الحمراء .

أحمد عادل ميسي على طاولة الزمالك
كشف الإعلامي محمد فاروق عن بعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى الزمالك الموسم المقبل .

 

لاعب سلة الزمالك: رحلت عن الأهلي لعدم الاتفاق على مدة وصيغة العقد

قال أحمد إسماعيل لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك، إنه رحل عن الأهلي بنهاية الموسم المنقضي، لعدم الاتفاق على مدة وصيغة العقد الخاصة بالتارجت ونسبة المشاركات.

 

هاني حتحوت يعلق على أزمة إلياس الجلاصي: اللي حصل غلط طبعًا

علق الإعلامي هاني حتحوت، على تصريحات إلياس الجلاصي لاعب المصري، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، التي أكد فيها الأخير أن المداخلة لم تكن مذاعة على الهواء مباشرة، وهو على غير الحقيقة.

 

بديل حمدي فتحي .. الأهلي يستهدف ضم محمود حمادة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف محمود حمادة لاعب نادي فاركو من الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، في ظل مفاوضات الأهلي والزمالك مع اللاعب بعد تألقه هذا الموسم.

 

سهام صالح: أهلي جدة لم يفاوض الشناوي ويسعي لضم حارس أوروبي قوي

كشفت الإعلامية سهام صالح، حقيقة مفاوضات نادي أهلي جدة السعودي مع محمد الشناوي، حارس مرمى نادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

 

إعلامي يُفجر مفاجأة بشأن عروض لاعبي الأهلي بعد التتويج بأفريقيا

كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة ما يتردد عن امتلاك عدد كبير من لاعبي النادى الأهلي عروضًا للرحيل عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

 

ميدو: حسين الشحات طلب من الأهلي راتب 15 مليون جنيه

أكد أحمد حسام ميدو أن حسين الشحات طلب الحصول على راتب الفئة الأولى في الأهلي لتجديد عقده.

 

الأهلي يجدد لـ ياسر إبراهيم وربيعة.. وهذا موقف حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تجديد عقدي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة مع الأهلي.

الأهلى الزمالك هاني حتحوت اهلي جدة الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

نزل عند الـ1900 جنيه لأول مرة|هزة جديدة تضرب الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

يُصر على الرحيل.. الشناوي يصدم الأهلي بسبب العرض السعودي الخيالي

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

خناق ووجع دماغ | بوست مثير من خالد الغندور

جلسة في المغرب بتفاصيل مثيرة | صفقة تاريخية تطرق أبواب محمد صلاح

ترشيحاتنا

اشتباكات مسلحة عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال على أطراف مخيم جنين

على عكس المتوقع .. بسمة علي وجه الطلاب قبل امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة

قبل بدء الامتحان.. القلق يسيطر على طلاب الثانوية العامة |صور

تراجعت مجددا.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-6-2023

لقطات من العرض العسكري خلال الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث |شاهد

بعد سجنه لابتزازها بصور وفيديوهات إباحية.. ماذا قالت راندا عبدالسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ