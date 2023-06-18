أخبار الرياضة.. الأهلي يقترب من ضم بديل حمدي فتحي.. حقيقة مفاوضات ناد سعودي مع الشناوي .. والزمالك يدرس التعاقد مع ميسي

نشر موقع صدي البلد الاخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عددا من الأخبار الهامة فى الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي :

الأهلي يتحفظ على تجديد عقد محمد شريف.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير "محمد شريف" مهاجم النادي الأهلي وموقفه من التجديد للقلعة الحمراء .

أحمد عادل ميسي على طاولة الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن بعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى الزمالك الموسم المقبل .

لاعب سلة الزمالك: رحلت عن الأهلي لعدم الاتفاق على مدة وصيغة العقد

قال أحمد إسماعيل لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك، إنه رحل عن الأهلي بنهاية الموسم المنقضي، لعدم الاتفاق على مدة وصيغة العقد الخاصة بالتارجت ونسبة المشاركات.

هاني حتحوت يعلق على أزمة إلياس الجلاصي: اللي حصل غلط طبعًا

علق الإعلامي هاني حتحوت، على تصريحات إلياس الجلاصي لاعب المصري، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، التي أكد فيها الأخير أن المداخلة لم تكن مذاعة على الهواء مباشرة، وهو على غير الحقيقة.

بديل حمدي فتحي .. الأهلي يستهدف ضم محمود حمادة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف محمود حمادة لاعب نادي فاركو من الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، في ظل مفاوضات الأهلي والزمالك مع اللاعب بعد تألقه هذا الموسم.

سهام صالح: أهلي جدة لم يفاوض الشناوي ويسعي لضم حارس أوروبي قوي

كشفت الإعلامية سهام صالح، حقيقة مفاوضات نادي أهلي جدة السعودي مع محمد الشناوي، حارس مرمى نادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

إعلامي يُفجر مفاجأة بشأن عروض لاعبي الأهلي بعد التتويج بأفريقيا

كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة ما يتردد عن امتلاك عدد كبير من لاعبي النادى الأهلي عروضًا للرحيل عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ميدو: حسين الشحات طلب من الأهلي راتب 15 مليون جنيه

أكد أحمد حسام ميدو أن حسين الشحات طلب الحصول على راتب الفئة الأولى في الأهلي لتجديد عقده.

الأهلي يجدد لـ ياسر إبراهيم وربيعة.. وهذا موقف حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تجديد عقدي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة مع الأهلي.