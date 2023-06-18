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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مكثفة على المخابز المخالفة ومحلات الجزارة بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

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وفى ذلك السياق، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز ومحلات الجزارة بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات تموينية تنوعت بين (نقص وزن - عدم صرف بون - عدم نظافة – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود شهادة صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت بالمدينة والقرى التابعة لها، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز، والحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار، والتأكد من توافر السلع والمنتجات.

 

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