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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أمن القاهرة يضبط مرتكبي العديد من وقائع السرقة

اللواء محمد عبد الله
اللواء محمد عبد الله

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقة التي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل" وبمناقشتهما إعترفتا بسرقة (3 هواتف محمول "مجهولة المصدر") بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبحوزته (خاتم ذهب – 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر") ، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" ، وقيامه بشراء المضبوطات من أصل المبلغ المالى المستولى عليه .. كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ، وإتهمه بالسرقة.  

وكذا ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم ، حال إستقلال أحدهم سيارة نقل "ملكه" محمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 100 كيلو جرام ، وبحوزتهم (فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار" لودر قيادة أحدهم – مقص – منشار ذات مقبض حديدى – أجنة حديدية – مبلغ مالى) وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما ، وبحوزتهما (كمية من حديد التسليح "مجهولة المصدر") وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بنطاق محافظة القاهرة بأسلوب "المغافلة" ، وبإستدعاء (مشرف أمن بذات الشركة - مقيم بمحافظة القليوبية) تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة .

كما تم ضبط ( 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية ) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات وجنوط السيارات بأسلوب "الفك" وبإستخدام سيارة مستأجرة ، حيث قرروا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" "تم ضبطه"، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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