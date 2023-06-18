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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 77 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء البحر الأحمر
ميناء البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 77000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 655 شاحنة و906سيارة.

شملت حركة الواردات 69000 طن بضائع ، 314 شاحنة و898 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 341 شاحنة و 8 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي  وادي الكرنك وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها ، بوسيدون اكسبريس والحرية1 ومغادرة العبارة امل  فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادر ثلاث سفن وهي الحرية1 ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و 160 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وسينا  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج.

 كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 720 سيارة بوزن 1440 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة  KALINA فارغة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4150 راكب بموانيها .
 

أعلن الأ الام الب البحر الأحم البحر الهيئة الثلاث الحر إله الس

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