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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرط موافقة مصر.. نتنياهو يوجه ببدء تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

وجه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، للجهات المعنية ببدء تنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة  "غزة مارين".

وقال مكتب نتنياهو، إن هذا القرار جاء في إطار المفاوضات الجارية حالياً بين الجهات الثلاثة المعنية (مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل).

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع مرهون بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية من خلال الحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذه قضية مطروحة على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية منذ سبتمبر 2000 ، عندما تم العثور على حقل الغاز.

وأضافت أن القرار جاء عقب المحادثات الإقليمية التي جرت في العقبة وشرم الشيخ ، وبناء على توصية من جميع المسؤولين الأمنيين، ودون أي اشتراطات بشأن الأسرى والمفقودين المحتجزين في قطاع غزة.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

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