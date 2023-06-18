لو فى إجازة العيد .. اعرف طريقة استخراج شهادة ميلاد مميكنة

تعد الإجازات والعطلات الرسمية هى أجازة يحصل عليه الموظفين في القطاع الحكومي والخاص وعليه توفر الدولة إمكانية حصول بعض الخدمات عبر الانترنت فى أي وقت يريده المواطن.



ويمكن للمواطن الحصول علي الخدمات اونلاين فى أى وقت حتي أيام الإجازات والعطلات الرسمية خاصة مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك.

استخراج شهادة ميلاد مميكنة



ويرغب الكثير من المواطنين إلي استخراج شهادة ميلاد دون الحاجة للذهاب إلي مكتب الأحوال المدنية خاصة أن شهادة الميلاد من بين المستندات الهامة عند التقديم لأي وظيفة حكومة كانت أو خاصة.



لايحتاج للمواطنين سواء القيام ببعض الخطوات من أجل الحصول على شهادة ميلاد تشمل وحود هاتف وانترنت وأيضا توجد ماكينات سجل مدني مميكن، فى العديد من المناطق .

مواعيد عمل ماكينات السجل المدني المميكن

يمكن للمواطن الحصول علي شهادة ميلاد مميكنة فى أي وقت يريده حتي فى أوقات الإجازات الرسمية حيث يان التوجه فقد إلي ماكينات السجل المدني المميكن التي تعمل علي مدار اليوم .



وتتيح ماكينات السجل المدني العديد من الخدمات الممكينة والتي تشمل مايلي :-

- استخراج شهادة الميلاد

- استخراج بطاقة الرقم القومي



أماكن ماكينات السجل المدني المميكن

وتتواجد ماكينات السجل المدني المميكن فى العديد من المناطق بتقديم خدمة متكاملة المواطن والتي يتم توزيعها في 4 محافظات مختلفة

- يمكن الحصول علي خدمات ماكينات السجل المدني المميكن فى قطاع الأحوال المدنية بالعباسية في محافظة القاهرة

- مما تتواجد ماكينات السجل المدني المميكن في محافظة جنوب سيناء داخل مطار شرم الشيخ.

- ويمكن للمواطنين فى محافظة الغردقة الحصول علي خدمات السجل المدني المميكن في مدينة الغردقة داخل مطار الغردقة.

- كما يمكن لسكان البحر الأحمر الاستفادة من خدمات ماكينة السجل المدني المميكن المتواجدة فى قطاع الأحوال المدنية بالمحافظة.

خدمات بوابة مصر الرقمية



كما أن هناك العديد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية العديد والتي تشمل مايلي

- ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية تَظلُم على مخالفات رخص مركبات

- بدل فاقد رخصة مركبة

- تحرير توكيل بيع مركبة

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر

- توثيق عقد بيع دراجة نارية