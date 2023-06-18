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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ظهور نادر للمعتزلة نورا وابنة ظافر العابدين.. تعليق نارى لـ غادة إبراهيم على ملابسها ومشهد جرئ

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر
اطلقت الفنانة غادة إبراهيم عديد من التصريحات النارية وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “تابوو” للاعلامى العراقى المثير للجدل نزار الفارس.

وقالت غادة إبراهيم : إن ملابسي الجريئة أمر ليس من الكبائر وأفعل خيرا كثيرا من أجل أن يمح الله لى ذنوبى وأنا لا أقرب الكبائر.

نفسى أحذفه.. غادة إبراهيم تروى تفاصيل مشهد جرئ تسبب فى طلاقها
كشفت الفنانة غادة إبراهيم بعض التفاصيل الخاصة بمشهدها الجريء الذى ترغب فى حذفه من فيلم “الأمبراطورة” الذى قام ببطولته نادية الجندى.

وقالت غادة إبراهيم فى لقاء ببرنامج "تابوو" للإعلامي نزار الفارس : أن هذا المشهد الجرئ كان سببا فى انفصالي عن زوجي، حيث كان هناك خلافات قبل تصويرى فيلم الامبراطورة مع زوجي، ولكن بعد عرض الفيلم ومشاهدته للمشهد الجريئ قال لى "أنتى طالق".

في ذكراه|سر تغيير اسم أغنية «أي دمعة حزن لا» لـ العندليب و«محمد حمزة»
يحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر محمد حمزة الذى ارتبط اسمه بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ حيث قدما سويًا عديدًا من الأغانى التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى ولعل من أبرزها سواح وزى الهوا ونبتدى منين الحكاية وجانا الهوى وغيرها ولكن تظل أغنية "أى دمعة حزن لا" من الأغانى التى تعد علامة ولها كواليس مختلفة عن أى أغنية أخرى وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل
نشرت الفنانة ماريتا الحلانى صورا ومقطع فيديو من شهر العسل مع زوجها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

الفن حرام ..عبير الشرقاوي تكشف سر الفتوي
نشرت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن بعض التصريحات التى تم تداولها على لسانها بشأن تحريمها للفن.

وقالت عبير الشرقاوى: “منتشر بعض الكلام على لساني بأني بقول إن الفن حرام والأعمال اللى بنشوفها حرام بنسبة 95% وإن أبويا غضب عليّ بعد ما لبست الحجاب، أولًا أنا لا أحرم الفن فى المطلق".

ظهور نادر.. ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار إليها بغنائها بالإنجليزية
نشر الفنان ظافر العابدين مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، لابنته ياسمين فى أحدث ظهور لها أثناء غنائها باللغة الإنجليزية.

"يا رؤة القلوب".. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلادها
نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة جديدة للفنانة المعتزلة نورا فى أحدث ظهور لها؛ بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت مي نور الشريف، “كل لحظة في العمر و أنتي طيبة و سعيدة و مرضية يا روح قلبي.. يا خالتي لقباً و أمي و صحبتي و ضهري و السند قلباً يا حته من روحي .. بحبك فوق ما تتخيلي ..ربي يرضا عليكي و يسعد قلبك يا رؤة القلوب”.

الفنانة غادة إبراهيم الشاعر محمد حمزة الفنانة ماريتا الحلاني الفنان ظافر العابدين الفنانة مي نور الشريف نورا

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