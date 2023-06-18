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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير أسلحة الغرب .. الجيش الروسي يوجه ضربة قاصمة لـ أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن الجيش الروسي وجه ضربة قاصمة لـ الجيش الأوكراني ودمر الأسلحة الغربية بفضل التفوق الجوي والمدفعية.

وأضافت “وول ستريت جورنال”: "استفادت روسيا من قوتها الجوية والدفاع الجوي المحدود في كييف لضرب الأعمدة المدرعة الأوكرانية ووقف عدة هجمات، ودمرت بعض الأسلحة الغربية الحديثة في الخدمة مع أوكرانيا".

وأوضحت أن “القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى تعليق الهجوم بسبب النتائج المختلطة للهجمات الأولى على المواقع الروسية”.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الجيش الأوكراني واجه دفاعات قوية ومقاومة قوية من القوات الروسية خلال الهجوم المضاد.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن “القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي نتائج في منطقة أوريخوف في اتجاه زابوريجيا”.

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وأضافت: “انتهت الهجمات الأوكرانية الأولى بالقرب من أوريكوف، جنوب زابوريجيا، بالفشل عندما اصطدم الجيش الأوكراني بحقل ألغام ثم تعرض لإطلاق النار”.

وتابعت: “تم تدمير اثنين من دبابات ليوبارد وأربعة مدرات من طراز برادلي، بينما تم التخلي عن ناقلة جند مدرعة فرنسية وعربة قتال مدرعة الأمريكية”.

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