تباين أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع| البورصة المصرية تقود الارتفاعات.. وتراجع القطرية والفلسطينية

أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية تربح 13 مليار جنيه

ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية

11 قطاعا تدفع بورصة الكويت للصعود

بورصة البحرين تغلق مرتفعة

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

تباينت أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وقادت البورصة المصرية ارتفاعات البورصات العربية، فيما شهدت بورصات قطر والأردن وفلسطين تراجعا.

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقي دبي و أبوظبي (إجازة أسبوعية اليوم)، وتستأنفان تداولاتهما غدا الاثنين.

وسط ارتفاع مؤشراتها.. البورصة المصرية تربح 13 مليار جنيه

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية، إلى الارتفاع بشكلٍ جماعي خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، ليتخطى المؤشر الرئيسي للسوق حاجز الـ18 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسة اليوم بنسبة 0.81% ليغلق على 18026 ألف نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.74% لينهي الجلسة على 3561 نقطة.

وصعد كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.28% ليغلق على 5280 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 13 مليار جنيه ليغلق على 1.175 تريليون جنيه، مقابل 1.162 تريليون جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 1.08 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.82 مليار جنيه من خلال 75.27 ألف عملية.

فيما تم التداول خلال جلسة اليوم على أسهم 205 شركات، ارتفع منها أسهم 109 شركات، فيما حافظت أسهم 62 شركة على سعر الإغلاق السابق، وانخفضت أسهم 34 شركة.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافياً بلغ نحو 72.34 مليون جنيه.

فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 73.65 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 1.31 مليون جنيه



11 قطاعات ترتفع بمؤشرات بورصة الكويت

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع جماعي؛ بدعم نمو من 11 قطاع على رأسها التأمين.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.55%، وزاد "العام" 0.63%، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بواقع 0.73%، وارتفع الرئيسي 0.92% عن مستوى الخميس الماضي.

وبلغت قيمة تداول بورصة الكويت 52.58 مليون دينار، وزعت على 301.52 مليون سهم، بتنفيذ 12.16 ألف صفقة.

ودعم أداء الجلسة ارتفاع 11 قطاعاً على رأسها التأمين بنحو 2.16%، بينما انخفض الرعاية الصحية وحيداً بـ 0.33%، واستقر قطاع التكنولوجيا.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم "اكتتاب" القائمة الخضراء بـ 17.7%، بينما جاء "مواشي" على رأس التراجعات بـ 4.70%.

وبشأن الأنشط، تصدر "جي إف إتش" المرتفع 2.53% الكميات بـ 25.75 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بـ 10.04 مليون دينار بنمو 0.54%.

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد بارتفاع هامشي، بدعم صعود 13 قطاعا بقيادة المواد الأساسية، وسط هبوط 3 قطاعات كبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.01% بمكاسب لم تتجاوز 0.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,516.89 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 5.36 مليار ريال من خلال 449.97 مليون سهم، مقابل 9.26 مليار ريال بتداولات بلغت 586.98 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها قطاع الاستثمار والتمويل، بعد صعوده 3.03%، تلاه قطاع الرعية الصحية بارتفاع نسبته 2.84%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.36%.

وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، بصدارة قطاع إدارة وتطوير العقارات الذي هبط 0.67%، وتراجع قطاع الطاقة 0.55%، وبلغت خسائر قطاعي البنوك والاتصالات 0.45% و0.03% على التوالي.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 120 سهماً، تصدرها سهم "المواساة" بارتفاع نسبته 6.67%، وجاء إغلاق 95 سهماً باللون الأخضر، جاء على رأسها "الإنماء طوكيو" بعد هبوطه 8.15%.

وسيطر سهم "شمس" على نشاط الأسهم على كافة المستويات، بكمية بلغت 261.23 مليون سهم، بلغت قيمتها 239.28 مليون ريال.

وفيما يخص السوق الموازي أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 7.37%، بما يعادل 1,990.46 نقطة، ليقفز إلى مستوى 28,988.06 نقطة.

وتصدر سهم "الرعاية المستقبلية" المكاسب بارتفاع نسبته 29.89%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "الدولية" الذي هبط 12.5%.

وأنهى المؤشر العام للسوق "تاسي" جلسة الخميس الماضي متراجعاً 0.15%، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى بقيادة البنوك والطاقة، وسط قفز بالسيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

بورصة البحرين تغلق مرتفعة بدعم قطاعي المال والاتصالات

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأحد على ارتفاع، بدعم قطاعي المال والاتصالات.



ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.09 بالمائة، إلى مستوى 1958 نقطة.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.920 مليون سهم، بقيمة 514.722 ألف دينار.



وارتفع قطاع المال تزامناً مع صعود سهم البحرين والكويت 0.79 بالمائة, والإثمار القابضة 10 بالمائة.

وصعد قطاع الاتصالات بالتزامن مع ارتفاع سهم بتلكو بنسبة 0.2 بالمائة.

ويشار إلى أن بورصة البحرين أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي على انخفاض، بضغط قطاعات المال والعقارات والصناعات.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.08 بالمائة إلى مستوى 1956 نقطة، وسط تداولات بحجم 1.746 مليون سهم بقيمة 403.172 ألف دينار.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4682.63 نقطة مرتفعًا بـ1.6 نقطة وبنسبة 0.03 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4681.05 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و310 آلاف و640 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 0.5 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و323 ألفًا و372 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.032 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.73 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 85 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 3.70 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 180 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 80ر7 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 95 ألف ريال عُماني وبنسبة 4.10 بالمائة.



بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.4 %، ليصل عند مستوى 8816.27 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 24.9 مليون دينار تونسي ما يعادل نحو 8 ملايين دولار أمريكي



تراجع المؤشر العام لبورصة قطر

تحرك مؤشر بورصة قطر، حركة عرضية خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع السيولة، بالتزامن مع تراجع 6 قطاعات يتقدمها التأمين.

تراجع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10265.83، خاسراً 5.63 نقطة، عن مستوي إغلاق الخميس الماضي.

وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ1.19%، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.13%، بينما ارتفع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بـ0.87%.

وتقدم سهم "استثمار القابضة" الارتفاعات بـ4.70%، بينما جاء "بيمة" على رأس التراجعات بـ 3.42.%

وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 533.69 مليون ريال، مقابل 1.07 مليار ريال الخميس الماضي، و انخفضت أحجام التداول عند 228.74 مليون سهم، مقارنة بـ 343.93 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.07 ألف صفقة.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليوم على انخفاض، بنسبة 0.28 %، ما يعادل 1.79 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 648.9 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2,671,919 سهماً، بقيمة إجمالية 7,090,721.61 دولاراً، نفّذت من خلال 183صفقة.

أسهم الصناعة والخدمات تتراجع بمؤشر عمَّان

تراجع المؤشر العام لبورصة عمَّان، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.16 بالمائة، إلى مستوى 2471.7 نقطة، خاسراً 3.96 نقطة، عن مستواه جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر اليوم بتراجع مؤشر قطاع الصناعة 1.19 بالمائة، مع تقدم سهم حديد الأردن على المتراجعين بالسوق الأول بنسبة 3.85 بالمائة، وتراجع مناجم الفوسفات بنسبة 2.14 بالمائة.

وحد من تراجع قطاع الصناعة صدارة سهم العربية لصناعة الألومنيوم على المتراجعين بالسوق الأول اليوم بنسبة 4.69 بالمائة.

وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.03 بالمائة، بضغط سهم الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المتراجع بنسبة 3.36 بالمائة، وتراجع أوفتك القابضة بنسبة 2.94 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.12 بالمائة، مدفوعاً بارتفاع سهم المعاصرون بنسبة 3.9 بالمائة، وارتفع البنك الإسلامي الأردني بنسبة 1.27 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 4.45 مليون سهم مقابل 6.45 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت قيمة التداولات إلى 5.58 مليون دينار مقابل 5.1 مليون دينار بالجلسة السابقة.