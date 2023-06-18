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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيسعى لمساعدة الجانب المصري في قضية اللاجئين السودانيين

جوزيف بوريل وسامح
جوزيف بوريل وسامح شكري

نقلا عن فضائية اكسترا نيوز، قال جوزيف بوريل  الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ‏خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري،‏ أن الاتحاد الأوروبي سوف يسعى لمساعدة الجانب المصري في قضية اللاجئين السودانيين وعملية استقبال الكثير من اللاجئين ومساعدة مصر في هذا الإطار وهذا دور أساسي يقع على عاتقنا ونحن نثمن كثيرا ذلك الدعم الذي تقدمه مصر ونقدر كرم الشعب المصري والمساعدات الذي يقدمها لدولة السودان وشعبها الشقيق.

 

وتابع بوريل نحن قمنا بالعديد من المبادرات ويجب أن نضع إطار لإيجاد حلول، ولابد أن نضع في اعتبارنا أن مصر تعد ركن أساسي حينما يتعلق الأمر بالملف الأفريقي ونحن نشجع ونساند وندعم مصر من أجل تجاوز كافة الصراعات في أفريقيا وندرك جيدا أن مصر دورها دور أساسي في حل كافة الصراعات ولا يمكن تحقيق أي حل بدون تعاون مشترك بين كل الأطراف.

 

قضية الهجرة

 

وأضاف أن أيضا حينما يتعلق الأمر بفكرة الهجرة لقد وجدنا وسمعنا في الإعلام عن ما حدث من غرق المهاجرين على بعض السواحل في البحر المتوسط وهذا في واقع الأمر يدفع بمزيد من الجهود حتى نستطيع وضع حد لفكرة الهجرة و أن نضع في اعتبارنا أن هذه المشكلة لا يمكن مواجهتها فقط من جانب واحد ونرى أن هناك دور رئيسي علينا كذلك للتعاون مع مصر فيه وينبغي أن نضع حد لهؤلاء الذين يتاجروا بالبشر ونحن ندرك ونعرف هذه المخاطر وينبغي أن يتم وقف هؤلاء.

بوريل جوزيف بوريل الاتحاد الأوروبي سامح شكري السودان

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