إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص بالقليوبية جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل أعلى طريق القناطر اتجاة الدائرى بمنطقة ابو الغيط وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القليوبية ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث أمام شرطة الأعلانات أعلى طريق القناطر أتجاة الدئرى بمنطقة ابو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين أصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة ، ودفع مرفق إسعاف القليوبية بعدة سيارات أسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارات المتهشمة بجانب الطريق وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، ، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.