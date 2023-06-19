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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19-6-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي مع صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 ، 23  ذي القعدة  1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم

القـاهـرة4:7 ص5:54 ص12:56 م4:32 م7:59 م9:32 م
الأسكندرية4:7 ص5:56 ص1:1 م4:40 م8:7 م9:42 م
طنطــا4:5 ص5:53 ص12:57 م4:35 م8:1 م9:36 م
المنصورة4:3 ص5:51 ص12:56 م4:34 م8:0 م9:36 م
الزقـازيق4:4 ص5:51 ص12:55 م4:32 م7:59 م9:33 م
أسيــوط4:20 ص6:1 ص12:56 م4:24 م7:52 م9:21 م
سـوهاج4:20 ص6:0 ص12:54 م4:21 م7:49 م9:17 م
بنى سويف4:12 ص5:57 ص12:57 م4:30 م7:57 م9:29 م
المنـيـا4:18 ص6:0 ص12:58 م4:29 م7:56 م9:26 م
قـــنا4:18 ص5:57 ص12:50 م4:15 م7:44 م9:12 م
أســوان4:25 ص6:1 ص12:49 م4:8 م7:38 م9:3 م
مطـروح4:17 ص6:6 ص1:12 م4:51 م8:18 م9:54 م
الغردقـة4:9 ص5:50 ص12:46 م4:14 م7:41 م9:11 م
الخارجـة4:30 ص6:8 ص1:0 م4:23 م7:52 م9:19 م
الإسماعيلية4:1 ص5:48 ص12:52 م4:29 م7:56 م9:30 م
دمياط3:59 ص5:48 ص12:54 م4:33 م8:0 م9:36 م
السـلوم4:25 ص6:14 ص1:20 م5:0 م8:27 م10:3 م
نويـبع3:58 ص5:42 ص12:42 م4:16 م7:43 م9:15 م
حلايــب4:16 ص5:50 ص12:35 م3:53 م7:19 م8:43 م
شرم الشيخ4:5 ص5:47 ص12:44 م4:14 م7:41 م9:11 م
الفـيــوم4:13 ص5:57 ص12:58 م4:31 م7:58 م9:31 م
6أكتـوبر4:9 ص5:55 ص12:57 م4:33 م8:0 م9:33 م
كفر الشيخ4:4 ص5:52 ص12:57 م4:36 م8:2 م9:38 م
الحامول4:2 ص5:51 ص12:56 م4:35 م8:2 م9:38 م
بلطيم4:2 ص5:51 ص12:57 م4:36 م8:3 م9:38 م
طابا3:56 ص5:41 ص12:42 م4:16 م7:43 م9:15 م
راس سدر4:4 ص5:49 ص12:50 م4:25 م7:52 م9:25 م
الطـــور4:6 ص5:49 ص12:47 م4:17 م7:45 م9:15 م
دهب4:1 ص5:44 ص12:43 م4:15 م7:42 م9:13 م
ابوزنيمة4:5 ص5:49 ص12:49 م4:22 م7:49 م9:21 م
راس غارب4:8 ص5:51 ص12:49 م4:20 م7:47 م9:18 م
القصير4:12 ص5:51 ص12:44 م4:9 م7:37 م9:5 م
برنيس4:15 ص5:51 ص12:39 م3:57 م7:27 م8:52 م
سفاجة4:10 ص5:51 ص12:45 م4:12 م7:40 م9:9 م
مرسى علم4:13 ص5:51 ص12:42 م4:4 م7:33 م8:59 م
شلاتين4:17 ص5:52 ص12:39 م3:57 م7:26 م8:50 م
سيدى برانى4:21 ص6:11 ص1:17 م4:57 م8:24 م10:1 م
الضبعة4:14 ص6:2 ص1:7 م4:45 م8:12 م9:47 م
العلمين4:13 ص6:1 ص1:5 م4:43 م8:10 م9:45 م
واحة سيوة4:34 ص6:19 ص1:19 م4:52 م8:19 م9:52 م
موط (الداخلة )4:35 ص6:14 ص1:5 م4:29 م7:57 م9:24 م
الفرافرة4:33 ص6:14 ص1:9 م4:37 م8:5 م9:34 م
البويطى4:24 ص6:7 ص1:5 م4:36 م8:4 م9:35 م
باريس4:32 ص6:9 ص12:59 م4:20 م7:49 م9:15 م
المحلة الكبرى4:4 ص5:52 ص12:57 م4:34 م8:1 م9:37 م
الحمام4:12 ص5:57 ص12:58 م4:32 م7:59 م9:31 م
نجع حمادى4:20 ص5:59 ص12:52 م4:17 م7:45 م9:13 م
بورسعيـد3:58 ص5:46 ص12:52 م4:31 م7:57 م9:33 م
السـويس4:3 ص5:49 ص12:51 م4:26 م7:53 م9:27 م
العريـش3:53 ص5:41 ص12:46 م4:24 م7:51 م9:26 م
الطـــور4:6 ص5:49 ص12:47 م4:17 م7:45 م9:15 م
دمنـهـور4:6 ص5:54 ص12:59 م4:37 م8:4 م9:39 م
ادفو4:22 ص5:59 ص12:50 م4:12 م7:41 م9:7 م
اسنا4:22 ص6:0 ص12:51 م4:14 م7:43 م9:9 م
الأقصر4:20 ص5:58 ص12:51 م4:15 م7:43 م9:10 م
القاهرة الجديدة4:7 ص5:53 ص12:56 م4:31 م7:58 م9:32 م
توشكى4:35 ص6:10 ص12:56 م4:14 م7:42 م9:6 م
الدلنجات4:7 ص5:55 ص12:59 م4:37 م8:4 م9:39 م
كاترين4:3 ص5:47 ص12:45 م4:17 م7:44 م9:16 م
السادات4:9 ص5:56 ص12:59 م4:36 م8:3 م9:37 م
مدينة 15 مايو4:8 ص5:54 ص12:56 م4:31 م7:58 م9:31 م
الصالحية الجديدة4:3 ص5:51 ص12:54 م4:31 م7:58 م9:33 م
العاشر من رمضان4:4 ص5:51 ص12:54 م4:30 م7:57 م9:31 م
العاصمة الادارية الجديدة4:7 ص5:53 ص12:55 م4:30 م7:57 م9:31 م
العبور4:6 ص5:53 ص12:56 م4:32 م7:59 م9:32 م
الفشن الجديدة4:15 ص5:58 ص12:58 م4:30 م7:57 م9:29 م
المنصورة الجديدة4:3 ص5:52 ص12:58 م4:37 م8:4 م9:40 م
النوبارية الجديدة4:3 ص5:50 ص12:54 م4:31 م7:58 م9:33 م
بدر4:14 ص6:1 ص1:3 م4:39 م8:6 م9:40 م
بنى مزار الجديدة4:9 ص5:52 ص12:51 م4:23 م7:50 م9:21 م
بورسعيد الجديدة سلام3:56 ص5:44 ص12:49 م4:27 م7:54 م9:30 م
بئر العبد الجديدة4:2 ص5:50 ص12:55 م4:33 م8:0 م9:35 م
توشكى الجديدة4:35 ص6:10 ص12:56 م4:14 م7:43 م9:7 م
حدائق العاصمة4:3 ص5:49 ص12:52 م4:27 م7:54 م9:28 م
رشيد الجديدة3:50 ص5:39 ص12:45 م4:24 م7:51 م9:26 م
رفح الجديدة4:4 ص5:53 ص12:58 م4:37 م8:4 م9:39 م
سفنكس الجديدة4:6 ص5:52 ص12:55 م4:31 م7:57 م9:31 م
شرق العوينات4:30 ص6:4 ص12:50 م4:8 م7:36 م9:0 م
غرب النوبارية4:1 ص5:49 ص12:53 م4:30 م7:57 م9:32 م
منوف4:7 ص5:54 ص12:58 م4:34 م8:1 م9:35 م
ديارب نجم4:4 ص5:51 ص12:56 م4:33 م8:0 م9:35 م
ابو تشت4:20 ص6:0 ص12:53 م4:18 م7:46 م9:14
مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات العشر الأوائل موعد أذان المغرب موعد صلاة الفجر

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