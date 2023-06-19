مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19-6-2023 في القاهرة والمحافظات

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي مع صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.
ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.
ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 ، 23 ذي القعدة 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم
|القـاهـرة
|4:7 ص
|5:54 ص
|12:56 م
|4:32 م
|7:59 م
|9:32 م
|الأسكندرية
|4:7 ص
|5:56 ص
|1:1 م
|4:40 م
|8:7 م
|9:42 م
|طنطــا
|4:5 ص
|5:53 ص
|12:57 م
|4:35 م
|8:1 م
|9:36 م
|المنصورة
|4:3 ص
|5:51 ص
|12:56 م
|4:34 م
|8:0 م
|9:36 م
|الزقـازيق
|4:4 ص
|5:51 ص
|12:55 م
|4:32 م
|7:59 م
|9:33 م
|أسيــوط
|4:20 ص
|6:1 ص
|12:56 م
|4:24 م
|7:52 م
|9:21 م
|سـوهاج
|4:20 ص
|6:0 ص
|12:54 م
|4:21 م
|7:49 م
|9:17 م
|بنى سويف
|4:12 ص
|5:57 ص
|12:57 م
|4:30 م
|7:57 م
|9:29 م
|المنـيـا
|4:18 ص
|6:0 ص
|12:58 م
|4:29 م
|7:56 م
|9:26 م
|قـــنا
|4:18 ص
|5:57 ص
|12:50 م
|4:15 م
|7:44 م
|9:12 م
|أســوان
|4:25 ص
|6:1 ص
|12:49 م
|4:8 م
|7:38 م
|9:3 م
|مطـروح
|4:17 ص
|6:6 ص
|1:12 م
|4:51 م
|8:18 م
|9:54 م
|الغردقـة
|4:9 ص
|5:50 ص
|12:46 م
|4:14 م
|7:41 م
|9:11 م
|الخارجـة
|4:30 ص
|6:8 ص
|1:0 م
|4:23 م
|7:52 م
|9:19 م
|الإسماعيلية
|4:1 ص
|5:48 ص
|12:52 م
|4:29 م
|7:56 م
|9:30 م
|دمياط
|3:59 ص
|5:48 ص
|12:54 م
|4:33 م
|8:0 م
|9:36 م
|السـلوم
|4:25 ص
|6:14 ص
|1:20 م
|5:0 م
|8:27 م
|10:3 م
|نويـبع
|3:58 ص
|5:42 ص
|12:42 م
|4:16 م
|7:43 م
|9:15 م
|حلايــب
|4:16 ص
|5:50 ص
|12:35 م
|3:53 م
|7:19 م
|8:43 م
|شرم الشيخ
|4:5 ص
|5:47 ص
|12:44 م
|4:14 م
|7:41 م
|9:11 م
|الفـيــوم
|4:13 ص
|5:57 ص
|12:58 م
|4:31 م
|7:58 م
|9:31 م
|6أكتـوبر
|4:9 ص
|5:55 ص
|12:57 م
|4:33 م
|8:0 م
|9:33 م
|كفر الشيخ
|4:4 ص
|5:52 ص
|12:57 م
|4:36 م
|8:2 م
|9:38 م
|الحامول
|4:2 ص
|5:51 ص
|12:56 م
|4:35 م
|8:2 م
|9:38 م
|بلطيم
|4:2 ص
|5:51 ص
|12:57 م
|4:36 م
|8:3 م
|9:38 م
|طابا
|3:56 ص
|5:41 ص
|12:42 م
|4:16 م
|7:43 م
|9:15 م
|راس سدر
|4:4 ص
|5:49 ص
|12:50 م
|4:25 م
|7:52 م
|9:25 م
|الطـــور
|4:6 ص
|5:49 ص
|12:47 م
|4:17 م
|7:45 م
|9:15 م
|دهب
|4:1 ص
|5:44 ص
|12:43 م
|4:15 م
|7:42 م
|9:13 م
|ابوزنيمة
|4:5 ص
|5:49 ص
|12:49 م
|4:22 م
|7:49 م
|9:21 م
|راس غارب
|4:8 ص
|5:51 ص
|12:49 م
|4:20 م
|7:47 م
|9:18 م
|القصير
|4:12 ص
|5:51 ص
|12:44 م
|4:9 م
|7:37 م
|9:5 م
|برنيس
|4:15 ص
|5:51 ص
|12:39 م
|3:57 م
|7:27 م
|8:52 م
|سفاجة
|4:10 ص
|5:51 ص
|12:45 م
|4:12 م
|7:40 م
|9:9 م
|مرسى علم
|4:13 ص
|5:51 ص
|12:42 م
|4:4 م
|7:33 م
|8:59 م
|شلاتين
|4:17 ص
|5:52 ص
|12:39 م
|3:57 م
|7:26 م
|8:50 م
|سيدى برانى
|4:21 ص
|6:11 ص
|1:17 م
|4:57 م
|8:24 م
|10:1 م
|الضبعة
|4:14 ص
|6:2 ص
|1:7 م
|4:45 م
|8:12 م
|9:47 م
|العلمين
|4:13 ص
|6:1 ص
|1:5 م
|4:43 م
|8:10 م
|9:45 م
|واحة سيوة
|4:34 ص
|6:19 ص
|1:19 م
|4:52 م
|8:19 م
|9:52 م
|موط (الداخلة )
|4:35 ص
|6:14 ص
|1:5 م
|4:29 م
|7:57 م
|9:24 م
|الفرافرة
|4:33 ص
|6:14 ص
|1:9 م
|4:37 م
|8:5 م
|9:34 م
|البويطى
|4:24 ص
|6:7 ص
|1:5 م
|4:36 م
|8:4 م
|9:35 م
|باريس
|4:32 ص
|6:9 ص
|12:59 م
|4:20 م
|7:49 م
|9:15 م
|المحلة الكبرى
|4:4 ص
|5:52 ص
|12:57 م
|4:34 م
|8:1 م
|9:37 م
|الحمام
|4:12 ص
|5:57 ص
|12:58 م
|4:32 م
|7:59 م
|9:31 م
|نجع حمادى
|4:20 ص
|5:59 ص
|12:52 م
|4:17 م
|7:45 م
|9:13 م
|بورسعيـد
|3:58 ص
|5:46 ص
|12:52 م
|4:31 م
|7:57 م
|9:33 م
|السـويس
|4:3 ص
|5:49 ص
|12:51 م
|4:26 م
|7:53 م
|9:27 م
|العريـش
|3:53 ص
|5:41 ص
|12:46 م
|4:24 م
|7:51 م
|9:26 م
|الطـــور
|4:6 ص
|5:49 ص
|12:47 م
|4:17 م
|7:45 م
|9:15 م
|دمنـهـور
|4:6 ص
|5:54 ص
|12:59 م
|4:37 م
|8:4 م
|9:39 م
|ادفو
|4:22 ص
|5:59 ص
|12:50 م
|4:12 م
|7:41 م
|9:7 م
|اسنا
|4:22 ص
|6:0 ص
|12:51 م
|4:14 م
|7:43 م
|9:9 م
|الأقصر
|4:20 ص
|5:58 ص
|12:51 م
|4:15 م
|7:43 م
|9:10 م
|القاهرة الجديدة
|4:7 ص
|5:53 ص
|12:56 م
|4:31 م
|7:58 م
|9:32 م
|توشكى
|4:35 ص
|6:10 ص
|12:56 م
|4:14 م
|7:42 م
|9:6 م
|الدلنجات
|4:7 ص
|5:55 ص
|12:59 م
|4:37 م
|8:4 م
|9:39 م
|كاترين
|4:3 ص
|5:47 ص
|12:45 م
|4:17 م
|7:44 م
|9:16 م
|السادات
|4:9 ص
|5:56 ص
|12:59 م
|4:36 م
|8:3 م
|9:37 م
|مدينة 15 مايو
|4:8 ص
|5:54 ص
|12:56 م
|4:31 م
|7:58 م
|9:31 م
|الصالحية الجديدة
|4:3 ص
|5:51 ص
|12:54 م
|4:31 م
|7:58 م
|9:33 م
|العاشر من رمضان
|4:4 ص
|5:51 ص
|12:54 م
|4:30 م
|7:57 م
|9:31 م
|العاصمة الادارية الجديدة
|4:7 ص
|5:53 ص
|12:55 م
|4:30 م
|7:57 م
|9:31 م
|العبور
|4:6 ص
|5:53 ص
|12:56 م
|4:32 م
|7:59 م
|9:32 م
|الفشن الجديدة
|4:15 ص
|5:58 ص
|12:58 م
|4:30 م
|7:57 م
|9:29 م
|المنصورة الجديدة
|4:3 ص
|5:52 ص
|12:58 م
|4:37 م
|8:4 م
|9:40 م
|النوبارية الجديدة
|4:3 ص
|5:50 ص
|12:54 م
|4:31 م
|7:58 م
|9:33 م
|بدر
|4:14 ص
|6:1 ص
|1:3 م
|4:39 م
|8:6 م
|9:40 م
|بنى مزار الجديدة
|4:9 ص
|5:52 ص
|12:51 م
|4:23 م
|7:50 م
|9:21 م
|بورسعيد الجديدة سلام
|3:56 ص
|5:44 ص
|12:49 م
|4:27 م
|7:54 م
|9:30 م
|بئر العبد الجديدة
|4:2 ص
|5:50 ص
|12:55 م
|4:33 م
|8:0 م
|9:35 م
|توشكى الجديدة
|4:35 ص
|6:10 ص
|12:56 م
|4:14 م
|7:43 م
|9:7 م
|حدائق العاصمة
|4:3 ص
|5:49 ص
|12:52 م
|4:27 م
|7:54 م
|9:28 م
|رشيد الجديدة
|3:50 ص
|5:39 ص
|12:45 م
|4:24 م
|7:51 م
|9:26 م
|رفح الجديدة
|4:4 ص
|5:53 ص
|12:58 م
|4:37 م
|8:4 م
|9:39 م
|سفنكس الجديدة
|4:6 ص
|5:52 ص
|12:55 م
|4:31 م
|7:57 م
|9:31 م
|شرق العوينات
|4:30 ص
|6:4 ص
|12:50 م
|4:8 م
|7:36 م
|9:0 م
|غرب النوبارية
|4:1 ص
|5:49 ص
|12:53 م
|4:30 م
|7:57 م
|9:32 م
|منوف
|4:7 ص
|5:54 ص
|12:58 م
|4:34 م
|8:1 م
|9:35 م
|ديارب نجم
|4:4 ص
|5:51 ص
|12:56 م
|4:33 م
|8:0 م
|9:35 م
|ابو تشت
|4:20 ص
|6:0 ص
|12:53 م
|4:18 م
|7:46 م
|9:14