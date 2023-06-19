انخفاض ملحوظ.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 19_6_2023|فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين ، 19 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم حار نهاراً على القاهرة الكبرى ، و الوجه البحري و شمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، و شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.



درجات الحرارة و حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين:



العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 21

الإسكندرية 27 - 20

الإسماعيلية 32 - 22

الغردقة 38 -28

أسوان 40 - 29

سوهاج36 - 25

المنيا 34- 22