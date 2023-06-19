إصابة 4 سيدات صدمتهن سيارة داخل محل تجاري بديروط

أصيبت 4 سيدات، في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بأحد المحال التجارية بمركز ديروط في أسيوط وتم نقلهن إلى مستشفى ديروط المركزي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام سيارة ربع نقل بأحد المحال التجارية بشارع الصعايدة بمدينة ديروط ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل رقم "4186 ن ل س" وأسفر الحادث عن إصابة "شيماء.ص.ع" 35 عامًا، و"صفاء.ا.م" ٥٠ عامًا، و"منى.ن.ج" ٣٠ عامًا، و"منال.ج.ن" ٥٥ عامًا.

تم نقل المصابات إلى مستشفى ديروط المركزي، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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