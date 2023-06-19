عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 سيدات صدمتهن سيارة داخل محل تجاري بديروط

اصطدام سيارة ب 4
اصطدام سيارة ب 4 سيدات بديروط

أصيبت 4 سيدات، في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بأحد المحال التجارية بمركز ديروط في أسيوط وتم نقلهن إلى مستشفى ديروط المركزي. 

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام سيارة ربع نقل بأحد المحال التجارية بشارع الصعايدة بمدينة ديروط ووجود مصابين. 

السجن المشدد 5 سنوات لشخص لحيازته كمية من الحشيش المخدر بأسيوط

بسبب إدمان الشابو.. الحبس سنة لعامل شرع في هدم مقابر عائلته بأسيوط

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل رقم "4186 ن ل س" وأسفر الحادث عن إصابة "شيماء.ص.ع" 35 عامًا، و"صفاء.ا.م" ٥٠ عامًا، و"منى.ن.ج" ٣٠ عامًا، و"منال.ج.ن" ٥٥ عامًا.

تم نقل المصابات إلى مستشفى ديروط المركزي، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

IMG-20230619-WA0045
IMG-20230619-WA0045
IMG-20230619-WA0046
IMG-20230619-WA0046
IMG-20230619-WA0044
IMG-20230619-WA0044
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط امن اسيوط مركز ديروط إصابة 4 سيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

تبدأ من 115 جنيها للكيلو .. أسعار الأضاحي اليوم الاثنين

لسماع أقواله| استدعاء مالك مطعم نشب به حريق في روض الفرج

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

الكيلو رجع لـ20 جنيه|هبوط غير مسبوق بأسعار الأرز لأول مرة منذ شهور

الجرام نزل 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تفاصيل العرض القطري لـ حسين الشحات

الشناوي مُصرّ يمشي | شوبير يكشف مفاجأة قوية عن حارس مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

الحبس سنة و10 آلاف جنيه غرامة لمبيض محارة لحيازته مواد مخدرة بأسيوط

جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل تعدى على بنت شقيقه

ترشيحاتنا

7 زيوت طبخ صحية للقلب و تحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول| تفاصيل

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟.. علي جمعة يكشف أسراره العظيمة

الجثة تحت الثلاجة.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل طبيب الساحل

تخدير 3 مرات ودُفن يومين بالعيادة.. تحقيقات النيابة في مقتل طبيب الساحل

رئيس الشيوخ : 30 يونيو أنقذت مصر من شفا هاوية الصراع الأهلى والطائفي

245 درجة.. تعرف على تنسيق الثانوية العامة والمدارس الخاصة والخدمات بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تثير الجدل عبر السوشيال ميديا بفقدانها أكثر من نصف وزنها| شاهد

طريقة عمل مكرونة بكرات الدجاج| بمذاق لا يقاوم

بملابس البحر.. أولاد تامر حسني يشعلون السوشيال ميديا| شاهد

موجود في البيت| مشروب رخيص يخفض الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب

فيديو

«أهلها وقعوا بينهم».. الصلح بين البلوجر سارة محمد وخطيبها الأسبق «فيديوجراف»

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ