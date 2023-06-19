صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسي على شراكة مصر المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية.



وذكرت الصحيفة تحت عنوان " السيسي يثمن الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية " أن الرئيس السيسي أكد أيضا - خلال استقباله أمس الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي مختار ديوب، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط - على حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية.



وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لاسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين، بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مؤسسة التمويل الدولية أشاد بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معربا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوها في هذا الإطار بالجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي، التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطا كبيرة على معظم دول العالم، مؤكدا استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر.