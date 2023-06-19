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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية : زراعة 135 ألف شجرة تنفيذا للمبادرة الرئاسية | صور

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، لافتا أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

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وأوضح الشريف؛ أنه خلال الإسبوع الثالث والأربعون تم زراعة نحو 2000 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الاسكندرية ليصل إجمالى ما تم زراعته 135 ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة.

وأضاف ؛ أنه تم زراعة ٤٣٠ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة  بحى وسط، فضلا عن زراعة ٤٠٥ شجرة مثمرة بحى المنتزه أول،  وزراعة  ٢٤٥ شجرة مثمرة بحى المنتزه ثان ، بالإضافة إلى زراعة  ٢٢٧ شجرة مثمرة وغير مثمرة  بحى غرب ، وزراعة ١٩٨ شجرة مثمرة بحى العجمى، وزراعة ٥٢ شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى شرق.

 

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