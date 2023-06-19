بعد شهر ونصف.. الشيشان تعلن خوض الحرب الروسية الأوكرانية

قال مساعد رئيس جمهورية الشيشان وقائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، اليوم الإثنين، أنه يعتقد بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد يستمر لمدة شهر ونصف الشهر.



وقال علي قناة "روسيا 1"، : "أعتقد أنه سيستمر لمدة شهر ونصف الشهر، تقريبا. حتى آخر أوكراني. ثم سيتم على الأرجح تقدم قواتنا بشكل تدريجي في اتجاه كييف".

وأشار مساعد رئيس الشيشان:" إلى أن الغرب سيدفع كييف حتى النهاية، لكي تظهر القوات الأوكرانية بعض النتائج على الأقل".

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بالعمل على تقويض الوضع السياسي الداخلي في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية في العام القادم.



وقال لافروف -خلال اجتماع للجنة المجلس العام لـ "حزب روسيا الموحدة" الحاكم حول التعاون الدولي ودعم المواطنين الروس في الخارج، اليوم الإثنين-: "تستمر الممارسة اللاأخلاقية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وأشكال هذا التدخل متنوعة للغاية بما فيها التهديدات والابتزاز وتنظيم الثورات الملونة".