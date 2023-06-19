ميمي جمال تكشف أسرارا من حياتها.. الليلة

تحل الفنانة ميمي جمال ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج “ واحد من الناس ” حيث تكشف خلالها العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها ، ومنها أنها ذات أصول يونانية ومن مواليد شبرا وعن بدايتها الفنية وأسباب ابتعادها لعدة سنوات عن التمثيل .

كما تتحدث عن زوجها الراحل حسن مصطفي وعلاقة الحب ولماذا رفضت والدتها الزواج ولماذا حدث انفصال ثم عودة مرة أخرى وكيف استمر الزواج لهذه الفترة الطويلة



وعن اللحظات الاخيرة في حياة حسن مصطفي تكشف عن آخر كلماته في الحياة وسر ملازمتها له في المستشفى.



كما تتحدث عن الأعمال الفنية التي جمعتها بحسن مصطفي والعديد من الاسرار والكواليس الفنية لمشوارها الفني.

وكان اخر اعمال ميمي جمال هو مسلسل علاقة مشروعة والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل علاقة مشروعة



مسلسل «علاقة مشروعة» عمل اجتماعى مكون من 15 حلقه، حيث يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصرى، مغلفًا بإطار رومانسي تشويقي.



وجدير بالذكر بأن مسلسل «علاقة مشروعة» من بطولة عدد من النجوم أبرزهم ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، ميمى جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وآخرين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

