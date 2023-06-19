مسرحية "في قريتنا مصنع" على مسرح قصر ثقافة الطفل بدمنهور

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن قصر ثقافة دمنهور يعد منارة الثقافة والفن فى المحافظة، ويؤدى دور بارز في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

وأشار محمد البسيوني إلى أن نادي مسرح الطفل بقصر ثقافة الطفل بدمنهور سيعرض اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو مسرحية "في قريتنا مصنع" من تأليف هانى قدرى وإخراج أحمد المغربى وذلك فى تمام الساعه 9 ونصف مساءا والدخول بالمجان.