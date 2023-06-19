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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 1084 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار  تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين ولتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع الأحياء،  والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون.

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هذا وقد نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضر متنوع ورفع 1084حالة إشغال طريق مخالف عبارة عن 450 حالة بالمحموديه، 245 حالة برشيد، 172 حالة بإيتاي البارود، 147 حالة بدمنهور، 70 بالدلنجات.

 

وشددت نائب محافظ البحيرة على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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