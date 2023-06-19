علي الدين هلال: التشكيك في الحوار الوطني شعور خائب.. فيديو

أكد الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، أن التشكيك في الحوار الوطني شعور خائب من المشككين فيه، لافتا إلى أن هناك بعض القوى السياسية لم تشارك لكنها على قدر من الوطنية.



وقال الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هؤلاء الأفراد شعروا أن الحوار الوطني لن يبث على الهواء مباشرة، منوها أن كل شيء يحدث في الدولة من ملفات معروض على طاولة الحوار الوطني،

وعلق علي الدين هلال: العائد على المواطن من الحوار الوطني منه عاجل ومنه طويل الأمد، فالعاجل مثل قانون الوصاية على الأموال الذي صدر عام 1954، منوها أن هناك كثيرا من الأعمال السينمائية والدرامية التي تحدثت عن تلك الأزمة، وهذا سيؤدي بنا إلى قانون جديد.

واستكمل المفكر السياسي الكبير: الحوار الوطني يمثل كل أطياف المجتمع في الحوار الوطني، اجتمعنا على بحث القضايا والتحديات والسعي نحو أكبر حد يمكن التوافق عليه ونسعى نحو قاسم مشترك يجمع بيننا.

ونوه علي الدين هلال أنه لابد من الإفراج عن الوثائق السرية بين الإخوان والسفارة الأمريكية على مدار 40 سنة، مشددا على ان السفراء الاجانبي يرسلون تقارير لبلادهم بشأن مقابلاتهم بالسياسيين.