عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على الدين هلال: الهدف من الحوار الوطني الاستماع إلى الآراء المؤيدة والمعارضة

علي الدين هلال
علي الدين هلال

أكد الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الهدف من الحوار الوطني هو الاستماع إلى الآراء المخالفة والمؤيدة والمعارضة التي منعت خلال السنوات الماضية.

txt

خلال جلسات الحوار الوطنى.. حزب المستقلين الجدد يتقدم برؤيته بشأن قانون المحليات

txt

الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني قطع أشواطا كبيرة في المحور السياسي

وأضاف الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا توجد أي فروض تفرض على المشاركين في الحوار الوطني".

 

وأشار: "مبادئ الخاصة بالحوار الوطني شملت مجموعة من النقاط، بينها عدم مشاركة أي شخص كان له يد في سفك الدماء، وهذا ينطبق على جماعة الإخوان الإرهابية، لذا تم استبعادهم من المشاركة في الحوار الوطني.


وأوضح: "لا توجد جلسة واحدة من جلسات الحوار الوطني انتهت في الوقت المحدد لها، لأن هذا الجلسات تعطي المساحة لكل المشاركين لتعبير عن آرائهم".

علي الدين هلال الدكتور علي الدين الدكتور على الدين هلال الحوار الوطني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أستاذ العلوم السياسية السنوات الماضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

المحامية اعترفت.. لغز جديد في قضية قتل طبيب الساحل

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

ترشيحاتنا

توجيهات عاجلة من الرئيس.. ماذا فعلت الدولة للنهوض بقطاع التعليم العالي؟

الروس يراقبون .. قلق في بريطانيا بعد تدهور حالة البحرية الملكية

الوقت مناسب للشراء.. شعبة الذهب تكشف عن بشرة سارة للمواطنين بشأن الأسعار..فيديو

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن كارثة تدمير سد كاخوفكا

بخصر منحوت.. زوجة طارق العريان تثير الجدل باطلالة ملفتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن موعد زواجها..صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم رفقة خطيبها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع التين على الريق؟

بفص ثوم.. كيف تعالج صديد الأذن؟

الطبق بـ 50 جنيها .. التين الشوكى يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

طرقت باب النعش ليسمعها المشيعون.. عودة مسنة الي الحياة بعد 5 ساعات من وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ