على الدين هلال: الهدف من الحوار الوطني الاستماع إلى الآراء المؤيدة والمعارضة

أكد الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الهدف من الحوار الوطني هو الاستماع إلى الآراء المخالفة والمؤيدة والمعارضة التي منعت خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا توجد أي فروض تفرض على المشاركين في الحوار الوطني".

وأشار: "مبادئ الخاصة بالحوار الوطني شملت مجموعة من النقاط، بينها عدم مشاركة أي شخص كان له يد في سفك الدماء، وهذا ينطبق على جماعة الإخوان الإرهابية، لذا تم استبعادهم من المشاركة في الحوار الوطني.



وأوضح: "لا توجد جلسة واحدة من جلسات الحوار الوطني انتهت في الوقت المحدد لها، لأن هذا الجلسات تعطي المساحة لكل المشاركين لتعبير عن آرائهم".