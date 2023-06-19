على الدين هلال يكشف العائد على المواطن من الحوار الوطني.. فيديو

كشف الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، العائد على المواطن من الحوار الوطني.

وقال الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العائد على المواطن من الحوار الوطني منه عاجل ومنه طويل الأمد، فالعاجل مثل قانون الوصاية على الأموال الذي صدر عام 1954".

وأضاف: "هناك كثيرا من الأعمال السينمائية والدرامية التي تحدثت عن تلك الأزمة، وهذا سيؤدي بنا إلى قانون جديد"، مشيرا: "الأزمة الاقتصادية يتم مناقشتها في الحوار الوطني.. وأزمة الديون أيضا يتم مناقشتها في الحوار الوطني، فضلا عن أزمة السفر في الجامعات".

وأكد الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير،: "الحوار الوطني على أرضية المصلحة الوطنية.. ومن أهدافه البحث عن الأرضية المشتركة، والنخبة والأحزاب مهتمين بالشأن السياسي".