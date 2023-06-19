علي الدين هلال : قانون الوصاية كان محل نقاش في الحوار الوطني.. فيديو

قال الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، إن كل الموضوعات محل نقاش في الحوار الوطني.

وأضاف الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأزمة الاقتصادية يتم مناقشتها في الحوار الوطني".

وأشار الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير،: "أزمة الديون أيضا يتم مناقشتها في الحوار الوطني"، موضحا: "أزمة السفر في الجامعات يتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني".

وأكد الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير،: "الحوار الوطني على أرضية المصلحة الوطنية.. ومن أهدافه البحث عن الأرضية المشتركة، والنخبة والأحزاب مهتمين بالشأن السياسي"، لافتا: "قانون الوصاية كان محل نقاش في الحوار الوطني".

وعلق علي الدين هلال: العائد على المواطن من الحوار الوطني منه عاجل ومنه طويل الأمد، فالعاجل مثل قانون الوصاية على الأموال الذي صدر عام 1954، منوها أن هناك كثيرا من الأعمال السينمائيةوالدرامية التي تحدثت عن تلك الأزمة، وهذا سيؤدي بنا إلى قانون جديد.

