أهالي قرية نجع سبع بأسيوط يطالبون بتطهير ترعه الحساني لوصول مياه الري

يتضرر أهالى قرية نجع سبع - التابعة لمحافظة أسيوط من ضعف مياه الري في ترعة الحساني ؛ بسبب تراكم ورد النيل ، كما أن الماسورة بها قمامة تحجب وصول المياه إلى المزارعين.



ويقول محمود أبو الدهب السوالم فى رسالة بعث بها لخدمة القراء “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد : إن ترعة الحساني تحولت إلي بؤرة لتجميع ورد النيل والقمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة ويجب على المسئولين ري وهندسة أسيوط وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة .



وأشار إلى أن وجود ورد النيل و انتشار القمامة مما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى، فكل ما نحتاجه هو تطهير هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها وحتى تصل المياة اليه لري ارضينا وحتى لا تخف وتبور.

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد بخفاف وبور الأراضي الزراعية و ادراج الترعة في خطة التطهير بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

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