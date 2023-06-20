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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 99.5 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 20 يونيو

أسعار العملات
أسعار العملات

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.5975 جنيه، والبيع 33.7684 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.3908 جنيه، والبيع 39.6021 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 23.2461 جنيه، والبيع 23.4049 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5093 جنيه، والبيع 4.5328 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 2.8996 جنيه، والبيع 2.9243 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.8788 جنيه، والبيع 2.904 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.3614 جنيه، والبيع 34.5233 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.6595 جنيه، والبيع 21.8098 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 21.0176 جنيه، والبيع 21.231 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين  19 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الإثنين 19-6-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:
سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.5307 جنيه و 100.5213 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.226 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8346 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4625  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.
 

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