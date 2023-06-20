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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الامتحان في عشر ذي الحجة.. بـ4 آيات و10 أدعية تحل أصعب الأسئلة

دعاء الامتحان في
دعاء الامتحان في عشر ذي الحجة

 لعل  دعاء الامتحان في عشر ذي الحجة  يعد من أهم الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذا الوقت من العام، حيث تتزامن امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الثانوية العامة مع العشر من ذي الحجة ، التي أقسم بها الله تعالى في كتابها العزيز ،  ومن هنا يكون دعاء الامتحان في عشر ذي الحجة من الأدعية الأحرى للاستجابة واأفضل وسيلة يلجأ إليها الطالب عندما يواجه صعوبة، كما يأتي ضمن دعاء الامتحان والتوفيق أيضًا دعاء الحفظ وعدم النسيان ودعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ ودعاء بعد المذاكره لعدم النسيان ، فكل هذه الأدعية تأتي تحت عنوان أشمل وهو دعاء الامتحان  في عشر ذي الحجة ، الذي يحتاجه كل الطلاب الآن. 

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 دعاء الامتحان في عشر ذي الحجة 

 يبحث كثير من الطلاب في هذه الوقت عن دعاء الامتحان في عشر ذي الحجة  لتثبيت الحفظ وعدم النسيان ، حيث يأتي دعاء الامتحان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ.

1. « وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.
2. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.
3. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.
4. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

دعاء الامتحان 

يعد  دعاء الامتحان الصعب أحد الطرق التي بها يفتح الله تعالى على الطالب، ويسهل له الصعب ، ومن صيغ دعاء الامتحان الصعب اللهم لا سهل ما يلي:

1. بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

2. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

3. عند تعسر الامتحان اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

4. اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر أمري.

دعاء قبل الامتحان 

  •  اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.
  •  اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
  • لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين.
  •  ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.
  •  اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
  •  عند نهاية الإجابة الحمد الله الّذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربّ العالمين.

دعاء عند دخول الامتحان

1. ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
2. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.
3. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
4. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.
5. اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين.
6. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.
7. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

 

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