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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وعاظ وواعظات بعثة التضامن يكثفون الدروس الدينية للحجاج .. صور وفيديو

صدى البلد

واصل وعاظ وواعظات بعثة التضامن الاجتماعي تكثيف الندوات الدينية لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية وتهيئتهم لأداء فريضة الحج.

من جانب آخر أجاب الوعاظ والواعظات على كافة الأسئلة التى يطرحها الحجاج وتشغل بالهم، بالإضافة إلى تكرار شرح مناسك الحج والعمرة.



جدير بالذكر أن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي يرافقها نحو  9 وعاظ وواعظات، بينهم 6 من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء، إضافة إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ومستشار برنامج وعي بالوزارة.

كما تواصل البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى استقبال أفواج الحجاج بمكة المكرمة وتسكينهم وذلك من خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه بشكل يومي .

وتستقبل بعثة وزارة التضامن أفواج الحجاج  بمطار جدة ثم يتم نقلهم إلى أماكن إقامتهم بالفنادق القريبة من الحرم وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي يعشيها حجاج الجمعيات الأهلية عند وصولهم، فضلا عن الاحتفال باستقبالهم بالهدايا والتمر والورود.

إشادة بدور الوعاظ

وأشاد حجاج الجمعيات الأهلية، بالدور الذى يقومون به أفراد البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، فى التنظيم وتقديم كافة الدعم والإرشاد إضافة الى دور الوعاظ فى عقد حلقات تثقيفية والرد على أسئلة حجاج الجمعيات الاهلية .
 
وتتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من القاهرة إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لأداء فريضة الحج، حيث يستمر تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى يوم الأربعاء المقبل، حيث موعد وصول آخر فوج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة ليكتمل بذلك وصول 5250 حاجًا من الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
 
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على فتح خط ساخن مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية سواء الذين وصلوا إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وعمليات تسكينهم في الفنادق التي تم التعاقد معها، مطالبة كافة أعضاء البعثة ببذل قصارى الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى من أجل العمل على إراحة الحجيج وتذليل الصعوبات أمامهم، كى يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.
 
يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، ويترأس أعمال البعثة الرسمية، وفور وصوله حرص على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بحجاج الجمعيات الأهلية من حيث التسكين وتوفير الخدمات الطبية بالتنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المتواجدة في الأراضي المقدسة.

 الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي  من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعرالمقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، وتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

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بعثة التضامن الندوات الدينية توعية حجاج فريضة الحج وعاظ وواعظات

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