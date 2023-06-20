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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البروفة الأخيرة.. المنتخب الأولمبي يواجه الكونغو وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مباراة ودية، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره منتخب الكونغو، على هامش المعسكر التدريبي المقام حاليا في المغرب؛ استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

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موعد ودية المنتخب الأولمبي والكونغو

يواجه المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي نظيره منتخب الكونغو وديا فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

واختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تدريباته مساء أمس الإثنين، استعدادا للقاء الكونغو برازافيل، اليوم الثلاثاء بإستاد الأمير مولاي رشيدي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر" فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الرباط والثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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المنتخب الأولمبي يواجه النيجر 

ويستعد المنتخب الأولمبي للمباراة الافتتاحية أمام النيجر يوم 25 يونيو الجاري فى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب فى الفترة من 24 إلى 8 يوليو القادم .

ويتأهل في بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر اقامتها في المغرب بمشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. 

وتضم المجموعة الأولى فى كأس أمم إفريقيا التي يشارك ضمن منافساتها المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

شهدت تدريبات المنتخب الأولمبي حضور محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، وحرص البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب على تدريب اللاعبين على الدقة والإيجابية فى اللمسة الأخيرة ووضح على اللاعبين حالة الإصرار والحماس والرغبة القوية فى تقديم صورة تليق باسم وقيمة وتاريخ الكرة المصرية فى البطولة الإفريقية المرتقبة .

تألق في تدريبات المنتخب الأولمبي كل من  محمود صابر و مصطفي ميسي ومحمد أشرف و عماد ميهوب ومحمد شحاته وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق واسامة فيصل، والحراس الثلاثة : حمزه علاء ومحمد سيحه وعلى الجابري تحت قيادة مدرب الحراس سيد السويركي.

كما ضمت قائمة المنتخب الأولمبي ظهور جيد لكل من : كوكا وقطة وأجويرو واحمد فوزي ومحمد سمير .

المنتخب الأولمبي ميكالي منتخب الكونغو كاس امم افريقيا محمد بركات

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