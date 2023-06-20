عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز صوم العشر من ذي الحجة قبل قضاء أيام من رمضان؟

هل يجوز صوم العشر
هل يجوز صوم العشر من ذي الحجة قبل قضاء أيام من رمضان ؟

هل يجوز صوم العشر من ذي الحجة قبل قضاء أيام من رمضان ؟.. صيام العشر من ذي الحجة من أفضل الأيام، وأعظمها عند الله وفضل العبادة فيها عظيم، وجاء في فضل قيامها ما رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر.

واستحب أهل العلم صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، لما ورد في مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة، والمراد التسعة الأولى من ذي الحجة، إذ يحرم صوم يوم النحر اتفاقًا، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كالألباني والأرناؤوط ولكن الاستدلال به مع ذلك يظل سائغًا، ويتسأل الكثير من الذين عليه أيام من رمضان هل يجوز صوم العشر من ذي الحجة قبل قضاء أيام من رمضان؟.

هل يعرف الأب والأم بعد وفاتهما ذنوب ومعاصي أبنائهما؟.. شاهد رد الإفتاء

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يومًا من الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أسود من ذنوب الناس.. شيء من الجنة موجود على الأرض وسيعود إليها مرة أخرى

7 كلمات رددها كلما ضاقت عليك نفسك.. يفرج الله همك ويصلح حالك

هل يجوز صوم العشر من ذي الحجة قبل قضاء أيام من رمضان؟

اختلف العلماء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه " لا يصح التطوع قبل القضاء، وعللوا : أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة، وذهب البعض الأخر إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقالوا : ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل، كما لو تنفّل قبل أن يصلي، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله ، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت ، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل ، لأن الوقت موسّع، والأفضل أن يجمع بين قضاء النافلة وقضاء رمضان .


حكم الجمع بين صيام القضاء والعشر من ذى الحجة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «هل يجوز الجمع بين النيتين بين صيام العشر الأوائل من ذى الحجة بالإضافة لأيام الكفارة؟»، أنه عندما يصوم الإنسان أيام القضاء منفردة يأخذ ثوابها وعندما يصوم النوافل منفردة يأخذ ثوابها فكثرة الأعمال تعطى أجرًا أكثر.

وأوضح أن العلماء قالوا إن السُنة تدخل تحت الفرض فقالوا يجوز إندراج صوم يوم عرفة أو الست من شوال مع ما تصومه مما عليك من قضاء فصوم ما عليك من قضاء لك أجر فيه وصوم يوم عرفة لك أجر فيه أيضًا، ولكن الذى يصوم كل شيء منفردًا عن غيره يأخذ الأجرين ولكن تعب يومين.

وأشار الى أنه يجوز إدخال صيام يوم عرفة أو التسع الأوائل من ذى الحجة أو أى صوم نافلة مع أيام القضاء التى تقضيها.

حكم الجمع بين صيام القضاء والعشر من ذى الحجة هل يجوز صوم العشر من ذي الحجة قبل قضاء أيام من رمضان صيام ذي الحجة الجمع بين صوم ذي الحجة ورمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

من العيار الثقيل.. الكشف عن اسم صفقة الزمالك المنتظرة

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

جلسة لحسم مصيره.. شوبير: غضب في الأهلي من حسين الشحات

ترشيحاتنا

الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة الأئمة.. ادخل عبر هذا الرابط

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21

السيسي في فرنسا.. 3 مهام على جدول أعماله أحدها يتعلق بالأمن القومي

سفير الصين بالقاهرة يكرم الفائزين بجائزة "سفراء الثقافة الصغار".. تفاصيل

احترس.. أعراض خطير إذا ظهرت عليك تدل بعدم شرب الماء بشكل كاف

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ