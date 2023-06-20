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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القلق والتوتر يُسيطران على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بسوهاج

أولياء الأمور بسوهاج
أولياء الأمور بسوهاج

ينتظر أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة خروج أبنائهم من 72 لجنة على مستوى محافظة سوهاج، أمام المدارس المتواجد بها لجان الامتحانات بسوهاج، جالسين على الأرصفة في توتر وقلق يُسيطر على مشاعرهم، حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية- الألمانية- الأسبانية- الإيطالية)، في امتحانات مواد الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

ويؤدي اليوم 29 ألفا و400 طالب بمحافظة سوهاج امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

ويظهر ملامح القلق والتوتر على وجوه أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة، في الدقائق الأخيرة من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

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IMG_٢٠٢٣٠٦٢٠_١٠٣٩٣٤
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امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج

وكان قد قال الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، إنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج؛ ليكن لهم القدرة على التعامل مع الطلاب بمل لا يؤثر على نفسيتهم بالسلب.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2023م، يبلغ عددهم 29 ألفا و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، وبالتعاون مع الجهات الامنية تم تأمين كافة اللجان ومنع البائعة الجائلين ورفع الإشغالات؛ من أجل توفير الهدوء في كافة لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية والجهات الأمنية والوحدات المحلية.

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