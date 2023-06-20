بعد تقدم ملموس في زيارة بلينكن.. الصين تؤكد ترحيبها بهذا الإجراء

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بزيادة رحلات الركاب بين الصين والولايات المتحدة التي تلبي احتياجاتهم الفعلية.

وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين ، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن كلا الجانبين وافقوا على مناقشة رحلات الركاب المتزايدة والترحيب بمزيد من الطلاب ورجال الأعمال.

ووصفت وسائل الإعلام الصينية اجتماعات بلينكن في بكين بأنها بناءة وأوضحت أن تايوان هي القضية الأكثر أهمية، وهي مشكلة خطيرة.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن "تشين جانج يشير إلى أن قضية تايوان هي جوهر المصالح الأساسية للصين، وأهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، وأبرز المخاطر" ، ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وقام المسؤولون الأمريكيون بتقليل احتمال حدوث اختراق كبير في المحادثات، لكنهم ومحللون يتوقعون أن تمهد زيارة بلينكن الطريق لمزيد من الاجتماعات الثنائية في الأشهر المقبلة ، بما في ذلك الرحلات المحتملة من قبل وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزيرة التجارة جينا رايموندو.

ويمكن أن يمهد أيضا الطريق للمحادثات بين شي وبايدن في القمم المتعددة الأطراف في وقت لاحق من العام.