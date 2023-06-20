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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ارتياح وفرحة بين طلاب الثانوية العامة بالقليوبية لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بعد أداء اللغة الأجنبية الثانية، حيث جاء الإمتحانات بسيطة وفي مستوي الطالب المتوسط وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحا وذلك وسط تواجد أمني بمحيط لجان الإمتحانات.

بالعصا الإلكترونية.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الثانوية العامة 2023.. الأهالي ينتظرون أبنائهم أمام لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقليوبية


وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية  أنه تم حصر دقيق لطلاب الثانوية العامة حسب اللغة الثانية، وتزويد لجان الامتحان بأوراق الإجابات المطلوبة حسب الأعداد في كل لغة دون عجز.


من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن نحو 48886 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.
وأضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.


من ناحية أخرى حرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة علي التواجد أمام لجان الإمتحانات لدعم أبنائهم خلال أداء امتحاناتهم في مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية، من خلال تلاوة القرآن الكريم، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

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الثانوية العامة 2023.. الأهالي ينتظرون أبنائهم أمام لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقليوبية

توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقليوبية

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