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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية: تلك المناطق لن ترى النور غدا

ظاهرة شمس منتصف
ظاهرة شمس منتصف الليل

يبدأ غدآ  فصل الصيف فى مصر فلكيآ عندما يحدث الانقلاب الصيفى، تشهد حالة الطقس في مصر ارتفاعات في درجات الحرارة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، إيذانا باقتراب فصل الصيف.

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م، يحدث عند الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي، يوم الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.

وأضاف عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس، إن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي)؛ فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي. 

 ظاهرة شمس منتصف الليل 

وأوضح رئيس معمل أبحاث الشمس، أنه في يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وفي هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض 47 درجة وخط عرض 66 درجة يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة "الليالي البيضاء" (white nights)، وفي هذا اليوم أيضاً لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية عند خط عرض 66 درجة فأكثر شمالاً ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل Midnight sun)) وفي الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية خط  عرض 66 درجة فأكثر جنوباً فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوي.

الصيف الانقلاب الصيفى الشمس الليالي البيضاء ظاهرة شمس منتصف الليل

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