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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نقص هذا الفيتامين يصيبك بـ الإسقربوط| اعرف أعراض المرض

داء الإسقربوط
داء الإسقربوط

يعد مرض الإسقربوط من المشكلات الصحية التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص وهى حالة تحدث بسبب النقص الشديد والمستمر فى فيتامين سي.

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ووفقا لموقع “msdmanuals” يعد داءالإسقربوط نادر الحدوث عند الرضع الذين يتناولون لبن الثدي الطبيعي لأنه عادةً ما يوفر ما يكفي من فيتامين سي وأيضا معظم أنواع اللبن الصناعي الخاص بالرضع يتم تعزيزه بهذا الفيتامين.

 مرض الإسقربوط نادر ولكنه قد يصيب الأشخاص المصابين باضطراب تعاطي الكحول وكبار السن الذين يعانون من سوء التغذية وعدم تناول فيتامين سي بشكل كافى 

أعراض  الإسقربوط

يشعر البالغون بالتعب والضعف وسرعة الانفعال بسبب  الاسقربوط وقد يفقدون الوزن ويعانون من آلام غامضة في العضلات والمفاصل.

تظهر أعراض الإسقربوط بعد بضعة أشهر من النقص قد يحدث نزيف تحت الجلد خاصة حول بصيلات الشعر أو على شكل كدمات وحول اللثة وفي المفاصل وتصبح اللثة منتفخة وأرجوانية وإسفنجية والأسنان في نهاية المطاف ترتخي.

 يصبح الشعر جافًا وهشًا وتشابك والتفاف الشعر ويصبح الجلد جافًا وخشنًا ومتقشرًا، وقد يتراكم السائل في الساقين، وقد يتطور فقر الدم و قد تتطور العدوى ولا تلتئم الجروح.

قد يكون الأطفال عصبيين، ويعانون من الألم عند الحركة ، ويفقدون شهيتهم ولا يكتسب الأطفال وزنًا كما يفعلون عادة عند الرضع والأطفال ، يتأثر نمو العظام ، وقد يحدث نزيف وفقر دم.

الإسقربوط التعب والضعف اللبن الصناعي فيتامين سي كبار السن نمو العظام نزيف نقص فيتامين

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