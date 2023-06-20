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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالكاجوال.. زوجة نجم الزمالك السابق تخطف الأنظار بجمالها

زوجة النقاز
زوجة النقاز

سحرت ميرڤا النقاز زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي انظار متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ميرڤا بإطلالة كاجوال مرتدية توب مكشوف مع بنطال جينز ووضعت بعض اللمسات من المكياج ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة.

وتعتمد ميرڤا النقاز على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، وتحرص علي اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز زوجة حمدى النقاز برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وعلي جانب آخر استقر مسئولو نادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦١٩_١٩٤٠٠٥

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